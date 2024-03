¡Es hora de Eels! nuevo disco en junio

Eels ha anunciado el decimoquinto álbum de su carrera. La continuación de Extreme Witchcraft (E Works Records / [PIAS]) llevará por título Eels Time! y saldrá a la venta el próximo 7 de junio a través de E Works/Play It Again Sam.

Doce nuevas canciones grabadas entre Los Feliz (California) y Dublín (Irlanda), que se anuncian como el material más introspectivo y personal de E. en los últimos años, y cuenta con la colaboración de artistas com oKoool G Murder, The Chet, Tyson Ritter, Sean Coleman y más.

El sencillo de apertura, «Time», es una reflexión suave sobre la vida y el significado. Según un comunicado de prensa, la pista fue grabada en la primera sesión en persona de la banda después de la pandemia. «Time/ No había nada más que tiempo entonces», canta Everett, compartiendo esa familiar desesperanza que muchos sintieron durante el apogeo de los confinamientos.

Escucha ‘Time’ de Eels

Estas serán las canciones de ‘Eels Time!’

01. Time

02. We Won’t See Her Like Again

03. Goldy

04. Sweet Smile

05. Haunted Hero

06. If I’m Gonna Go Anywhere

07. And You Run

08. Lay with the Lambs

09. Song for You Know Who

10. I Can’t Believe It’s True

11. On the Bridge

12. Let’s Be Lucky

Foto: Gus Black