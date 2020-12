Escucha el EP de debut de La Gracia

La Gracia es el nuevo proyecto de Jordi Jiménez (voz y guitarra, Los Claveles, Coraje, Escuela Moderna), Roberto Martín (bajo, Fabuloso Combo Espectro) y Chema González (batería, Los Punsetes). Un proyecto que arranca en 2019 entre Málaga y Madrid. En su música encontramos guiños a The Only Ones, Television, Los Bichos, Alex Chilton, Billy Bragg, Felice Brothers, Josele Santiago, The Clash, Deer Tick, The Feelies, Nikki Sudden, The Replacements o Robyn Hitchcock.

En verano de ese mismo 2019, con la colaboración de Luis Fernández (Juventud Juché, Los Punsetes) al bajo, graban con Paco Loco un puñado de canciones, en palabras de sus autores, “lejos del cinismo, la impostura y el egocentrismo”. Poco después Luis dejaría la formación y sería reemplazado por Roberto Martín.

Esas canciones han visto la luz casi un año después en forma de su primer trabajo discográfico, un EP titulado también La Gracia. Un disco breve, apenas 15 minutos, que rebosa energía y buenas vibraciones. En su escaso minutaje encontramos pop del bueno, new wave vitamínica y power pop energético. Lo publica un joven sello madrileño llamado Lago / Cráter.

A continuación puedes escuchar el primer EP de La Gracia, en Spotify.

