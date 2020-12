Jack Slamer

Keep Your Love Loud es un disco turbador y exquisito en texturas crudas a pesar de tener una gran producción. La banda suiza conformada por Cyrill Vollenweider (guitarra), Hendrik Ruhwinkel (bajo), Florian Ganz (voz), Marco Hostettler (guitarra) y Adrian Böckli (batería) sacrifican talentos individuales en beneficio de la obra final que queda muy superior a lo que actualmente se produce hoy en día en el mainstream. Dentro del mar de propuestas que abundan en la actualidad pocos discos son los que no tienen temas de relleno, este es uno de esas joyas sin temas débiles. Escasos discos te inhiben el aliento a base de nostalgia, poder, melancolía, todo eso con los elementos de ese rock and roll duro que tanto se goza. Las canciones son concisas pero precisas, tocadas e interpretadas por grandes músicos que podrían lucir de más con “solos kilométricos” y por respeto solidario no lo hacen. Prueba de ello lo podemos saborear en “Favorite enemy”, la guitarra domina toda la canción y no por eso ensombrece la fabulosa voz de Florian Ganz. La fantástica y enredada línea de bajo en “Stumbled” también deja ver que hay un nivel de alta calidad en todas las posiciones de esta gran alineación de músicos. La melancólica “Ocean” es tan triste y tan poderosa a la vez que no quieres salir de esa confusión. Es de sorprender la cantidad de paisajes sonoros frescos y semi frívolos que la agrupación consigue de principio a fin, sin tanta pretensión y al mismo tiempo sin ser complacientes.

Desde el primer track nombrado “Brother” hasta “Bouquet of Decibels” podemos sentir como el cuerpo responde en automático a los riffs permanentes y los tambores fulminantes que van abrillantando la potente voz de Florian Ganz quien por momentos nos recuerda a Wolfmother. La producción de esta obra, que tiene un valor de primer nivel, es cortesía de Tommy Vetterli quien ha trabajado con bandas como Kreator y Coroner, lo cual se puede notar en la forma de entrelazar las líneas de guitarra con ese bajo retorcido y una batería más potente en comparación con los dos trabajos anteriores de la banda. Keep Your Love Loud es un disco de rock que pocos apreciaran en lo que queda del tempestuoso 2020; en este año de crisis existenciales y en el cual hemos visto partir a grandes leyendas de la música, el quinteto suizo nos entrega un trabajo que nos hará mas ligera la pesadumbre de lo mencionado en este mundo semi colapsado. Jack Slamer homenajea con 10 grandes canciones y con su calidad interpretativa a diversos grupos del rock clásico, a ese linaje donde solo podrían entrar Led Zeppelin, AC/DC y unos cuantos más. Ciertamente a Jack Slamer le falta mucho camino por recorrer para codear su nombre con los nombrados, pero el camino y las formas que han elegido son los correctos.

Escucha Jack Slamer – Keep Your Love Loud