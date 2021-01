Escucha a Future Islands remezclados por Dan Deacon

Future Islands lanza “For Sure (Dan Deacon Remix)” incluida en su último trabajo, As Long As You Are, un extenso remix de 9 minutos del artista de Baltimore en el que incorpora cuerdas conmovedoras, piano y un crescendo electrónico a la pista original.

Dan Deacon comenta sobre la remezcla: “Como la mayoría de las personas, el último año me ha hecho darme cuenta de lo importantes que son mis amigos para mí y de lo mucho que echo de menos estar con ellos. Cuando los chicos lanzaron ‘For Sure’, realmente me trajo de vuelta a los recuerdos de cuando vivíamos juntos y podía escucharlos ensayando en el sótano. Seguí escuchándolo una y otra vez y quería escucharlo “más”. Quería escuchar las partes individuales y quería pasar el rato con ellas e interactuar con ellas. Cuando obtuve las pistas, realmente no tenía un plan para el remix, excepto que quería escuchar la voz de Sam con piano y cuerdas, y comenzó a crecer a partir de ahí de una manera orgánica. Fue un proyecto reconfortante que me acercó a las personas que amo y que extrañaba mucho. Una de mis cosas favoritas de ser músico son las amistades y los lazos que se crean a través de la música. Es difícil imaginar mi vida, y mucho menos mi música, sin haber conocido a estos chicos”.

Future Islands han vuelto a ser noticias por su incendiaria participación en Late Night With Seth Meyers en la que interpretaron su último sencillo “Plastic Beach”.