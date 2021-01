Black Country, New Road comparten el vídeo de ‘Track X’

Black Country, New Road regresan con su nuevo single, “Track X”. La canción es la última que adelantan de su esperado álbum debut For the first time, que saldrá el 5 de febrero de 2021 a través de Ninja Tune.

Al no haberla interpretado nunca en vivo, “Track X” es una experiencia nueva de la banda y una forma diferente de trabajar que lo que ocurrió con su producción anterior. Siguiendo con su sencillo minimalista y premonitorio, “Science Fair”, la nueva y pensativa pista se basa en suaves motivos cíclicos de guitarra, bajo y saxo, la instrumentación se interpone intermitentemente con cuerdas en staccato discordantes antes de transformarse en líneas más suaves y melódicas junto con un sintetizador melifluo. y arrullos de coros.

Hablando sobre el nuevo single, el líder de Black Country, New Road Isaac Wood dice: “Track X es una canción en la que trabajamos por primera vez en 2018, pero una que nunca llegó a aparecer en nuestras presentaciones en vivo. Decidimos resucitarla durante la grabación de For the first time y montarla en el estudio. La historia es vieja pero una buena y digna de ser contada. Creemos que la gente disfrutará cantando “.

Al igual que con el sencillo anterior, “Track X” cuenta con un video dirigido por Bart Price quien afirma: “El video musical de ‘Track X’ trata sobre la nostalgia de ser un niño y momentos felices con la familia, momentos estúpidos con amigos como alimentar con Cheetos a una horda gigante de pájaros en un estacionamiento de Walmart y videos de gatos en Tumblr y YouTube. Pero al mismo tiempo se emparenta con la fugacidad del pasado, como con las tomas de las casas abandonadas, y una sensación de que tal vez lo que recordamos no es del todo real, como el metraje idealizado. combina todas esas emociones y pensamientos y crea un video casero estadounidense al estilo de los años 2000”.