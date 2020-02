Escucha lo nuevo de Perfume Genius, ‘Describe’

Dijo hace poco Mike Hadreas, nombre real de quien se esconde tras el sugerente Perfume Genius que la música le ha salvado la vida. Y desde el pasado disco más aún, cuando lo afrontó espantando completamente fantasmas pasados a golpe de decibelios contundentes, eléctricos y grandiosos.

Sus canciones son catarsis a modo de glam rock y en ellas lo perturbador conjuga perfectamente con la epic melodys. Hadreas, reconoce haber abusado de todo tipo de sustancias, “excepto heroína”. Ahora, cerca de los 40, sigue igual de delgaducho y pálido, pero agradece a su madre haberlo enderezado llevándolo a un centro de rehabilitación. Hace poco presentó The Sun Still Burns Here, un espectáculo de música y danza junto a la coreógrafa Kate Wallich, estrenado en octubre en Seatle.

Lo que nos presenta ahora Perfume Genius ya forma parte del delante de su próximo disco. Suena como de costumbre; purito exhibicionismo emocional y con un vídeo que acompaña a la melodía. El que será su quinto trabajo llegará a las tiendas el 15 de mayo a través del sello Matador e incluirá un total de 13 temas. El primer avance, este Describe, ya se puede escuchar a través de las principales plataformas de streaming y viene acompañado de un videoclip que podéis ver aquí: