Mad Cool confirma los cabezas de cartel del viernes

Mad Cool va camino de repetir el éxito de su edición de 2018 con la cantidad deslumbrante de grandes bandas que pueblan su cartel. A su nutrido grupo de importantes bandas y artistas, ya saben Taylor Swift, Billie Eilish, The Killers, Kings Of Leon, Twenty One Pilots, Pixies, Paul Weller, Foals, Richard Hawley, Deftones, The Rapture, The Killers, Kings Of Leon, Angel Olsen, Placebo o Faith No More, se suman ahora los dos cabezas de cartel que faltaban por confirmarse para el viernes. Estos serán Mumford & Sons y Royal Blood. Junto a ellos estarán Waxahatchee, The Last Internationale, Shura, The Chats, Loraine James, Leïti Sene, Hunter & The Bear, Pabst, Spielbergs, Playa Cuberris, Grande Days y María Guadaña.

Con estos 14 nuevos artistas se pone la guinda al cartel completo de la edición de 2020. Por tanto, el cartel definitivo de Mad Cool queda así:

Siguen a la venta los abonos para un Mad Cool 2020 que tendrá lugar en el recinto de Valdebebas-Ifema con más días de festival –8, 9, 10 y 11 de julio–, más escenarios –de seis a siete– y más espacio para el ocio, la diversión y el disfrute.

La relación de precios queda de la siguiente manera:

Abono 4 días: 159€*

Abono 3 días: 149€*

1 día: 65€*

Abono VIP 4 días: 450€*

Abono VIP 3 días: 400€*

1 día VIP: 150€*

Más información en www.madcool.es