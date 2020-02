Phoebe Bridgers publica nuevo single

Hoy se estrena el nuevo single de Phoebe Bridgers, que marca el esperado regreso de la artista. “Garden Song” ha salido junto al vídeo dirigido por el hermano de Bridgers, Jackson Bridgers, de la mano de Dead Oceans.

En los últimos dos años y medio la californiana ha pasado de ser una cantante y compositora desconocida a convertirse en una de las estrellas jóvenes más valoradas. En septiembre de 2017, con 23 años, lanzó su álbum debut Stranger In The Alps, que encontró rápidamente una audiencia para sus canciones íntimas. The New York Times escribió en su crítica que el álbum “coloca el listón para una nueva generación de cantantes y compositores“. La gira europea con Conor Oberst logró que los dos formaran una especie de “supergrupo”, Better Oblivion Community Center, y que lanzaran su álbum homónimo en 2019, que recibió la aclamación de la crítica. Antes de eso, Bridgers grabó y giró con otro grupo formado por una colaboración (boygenius), que contaba con los músicos Lucy Dacus y Julien Baker. Su EP de seis canciones llegó a los Top del Año de 2018. Más recientemente, Bridgers participó con Matt Berninger de The National en su debut en solitario, “Walking On A String” y se unió también con Berninger y Fiona Apple para lanzar un single de Navidad: una versión de “7 O’Clock News/ Silent Night” de Simon & Garfunkel para ayudar a la ONG de Planned Parenthood.

Bridgers estará esta primavera girando por Japón, Australia y Nueva Zelanda (con The National) y Norteamérica (con The 1975). Recientemente confirmó también varios festivales.

“Garden Song” fue grabada en el Sound City Studios de Van Nuys (California) y producida por Bridgers y sus productores de Stranger In The Alps, Tony Berg y Ethan Gruska. Para el vídeo, Bridgers a su hermano pequeño Jackson que la grabara fumando de una cachimba y luego la “sorprendiera” con lo que ocurre después. El efecto es bastante fuerte, ya que ella no suele fumar, y el vídeo resultante muestra a Bridgers sorprendida por varios monstruos peludos y, en un punto, al autor y comediante Tig Notaro en un disfraz de monje.