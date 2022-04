Escucha el tercer disco de Isabel Marco, Sin Domesticar

Hace unas cuantas semanas, Isabel Marco fue noticia en Muzikalia por el estreno de un vídeo, el de “La chica que pudo correr”, coincidiendo con la celebración del 8M. Un vídeo dirigido por el premiado realizador asturiano Titi Muñoz, con la actriz Aída Valladares como protagonista y rodado en localizaciones de Asturias. A partir de ahí nos interesamos por la carrera de Isabel, una fulgurante aparición en solitario que la ha llevado a convertirse en poco tiempo en una de las cantautoras rock más sobresalientes de la escena nacional actual. Entre 2020 y 2021, a pesar de la situación de tantos y tantos locales y salas, Isabel consiguió ofrecer cerca de 100 conciertos. Además su voz es una de las más reivindicativas por lo que respecta a los problemas del mundo rural, la llamada “España vaciada”. De su implicación en este tipo de temáticas da muestra el hecho de que alguno de sus sencillos haya salido en todos los idiomas oficiales de España incluyendo el asturiano/bable y el aragonés. También las ubicaciones de sus conciertos, repartidos principalmente por pueblos de Aragón y Asturias que no tienen demasiadas ocasiones de atender a este tipo de eventos.

Hace pocos meses Isabel Marco publicó su tercer disco, Sin Domesticar. Un álbum ambicioso en lo musical y también en cuanto a las letras. Las historias detrás de estas canciones, como demuestran temas como “Cuando nadie está” o “Huida hacia ninguna parte”, tienen también un mensaje que ofrecer. En algunos casos es crítico y reivindicativo, mientras que en otras canciones la temática es más íntima: las relaciones amorosas, el miedo y la inseguridad, el paso de la juventud a la madurez. El envoltorio musical, como hemos comentado, no es menos atractivo. Estamos ante un buen disco de pop-rock potente y enérgico donde el mensaje no oculta que detrás hay una buena composición de canciones, buen sonido, gran actitud, excelente instrumentación y un acabado magnífico. Canciones como “Electricidad” no tienen nada que envidiar a los grandes momentos eléctricos que nos han dado artistas como Aurora Beltrán, Mercedes Ferrer o incluso la propia Luz Casal en su faceta más rock. No sabemos si los músicos que tocan en el disco son los mismos Rockanrolas que acompañan a Isabel en directo cuando la situación lo permite, pero lo vemos bastante factible.

A continuación puedes escuchar Sin Domesticar, el tercer álbum de Isabel Marco. Un disco fuera de modas y tendencias, solo pop-rock clásico, potente y de calidad.

