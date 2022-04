Father John Misty lanza el cuarto adelanto de su disco

Father John Misty sigue regalándonos adelantos del que será su nuevo trabajo, Chloë And The Next 20th Century, que llega este mismo viernes y del que ya hemos podido escuchar las canciones, “Funny Girl” y “Q4” y la bonita y setentera “Goodbye Mr. Blue”, con un poso entre Nilsson y el mejor folk, donde Josh Tillman reflexiona sobre si forzarse a sí mismo a levantarse de la cama porque esta podría ser la última vez que lo haga.

La continuación de su aclamado cuarto álbum, God’s Favorite Customer (2018) suma un nuevo avance, el último, llamado “The Next 20th Century” un medio tiempo de casi 7 minutos que nos deja claro hacia dónde está orientado el álbum.

Escucha ‘The Next 20th Century’ de Father John Misty

Igualmente, Father John Misty anuncia un concierto de presentación del disco, que tendrá lugar un día antes de su publicación. Josh Tillman, actuará en el Barbican el 7 de abril para celebrar su lanzamiento. Estará acompañado por la Britten Sinfonia (una orquesta completa dirigida por Jules Buckley) en la que será su única actuación europea de 2022, retransmitirá en directo el concierto a partir de las 20:00 horas del Reino Unido en YouTube.