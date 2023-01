La época heroica de Julio Ruiz: La otra fiesta de una cosecha noventera

Ya os lo contaba en el anterior capítulo. Dos veces (luego hubo un episodio que es mejor no recordarlo y que rompió esa continuidad que a mí me hubiera gustado mantener un año tras otro) nos aposentamos en la sala Revólver de Madrid para celebrar una fiesta de Disco Grande con los mejores ejemplos de bandas emergentes que habían mandado sus demos al programa y que habían resultado ser las más votadas por los oyentes.

Tras la fiesta cosecha del 93 (Los Planetas repetían galardón conquistado en el 92 y han sido los únicos) llegaba la del 94 (también se hicieron eco en las páginas de El País) y de nuevo cinco bandas (las que nos caben en el podio) se subían al escenario de la recordada sala de la calle Galileo para interpretar sus temas apenas registrados en maquetas (por cierto, abro este paréntesis y repito algo que sigo manteniendo hasta la fecha y nos ha valido para el reciente Referéndum 22 y que la coloco como norma de obligado cumplimiento para ser considerado artista emergente y es no haber publicado álbum alguno ya sea autoeditado o por una multi porque ya consideramos que un disco grande, que no un single o un EP, ya es obra mayor).

Y la corona de campeones del 94 fue para Amphetamine Discharge, una banda de Bollullos de la Mitación que me habían dejado sorprendidos por su fuerza y energía en un concurso en tierras malagueñas de Campillos. Esa cita para proyectos principiantes (de lo ofrecido por Morticia Smile también tomé nota) se llamaba San Pepe Rock y la organización tuvo a bien convocarme como jurado y para allá que nos fuimos. Aparte de votar a los ganadores, de vuelta a casa, nos trajimos la mítica maqueta que empezó a rodar y rodar en mi programa de toda la vida y que sería tanto número 1 en la lista mensual como número 1 definitivo en la anual, en la definitiva. Un cuarteto de sonido aguerrido y demoledor con la carismática voz de Aurora al frente y con Joaquín, José Antonio y Rafael completando la alineación titular. Lo que vino después fue fichar por el sello Roto y facturar su Rotaflex como debut. Y de ahí a hacer conciertos y más conciertos codeándose con nombres internacionales ya fuera en Las Ventas con Oasis, entre otros, o aquellos Elastica (de los que ya hablaremos en otro capítulo un día de estos). Después llegaría Parking y un brinco más hacia la fama que siempre facilita el que te metan en la banda sonora de una película (el director Amenábar empezaba y ejercía de seguidor de todas aquellas bandas indies del momento) o que seas fondo de un jingle de una bebida refrescante. Quizás fuera por el frenesí inexcusable de aprovechar estar en todo lo alto y no parar hasta que no hay más remedio. Mi mayor alegría fue volver a entrevistarles y verles en directo (en el Wurli) cuando reaparecieron en 2016 y de la mano de Josema Dalton.

Esa lista de 1994 también contaba con la presencia de Iluminados, la banda de Bullas que entró en nuestro mundo con «Las gotas del amor», una de sus primeras canciones grabadas además por culpa de haber vencido (mira, otro concurso como el de sus colegas sevillanos de cosecha) en el Murcia Joven. Además, formaron parte junto a otras formaciones (como Alias Galor, Faded Flower o Inoxidables) de aquella Única Alternativa que resumía el buen ojo de Servando Carballar y que aglutinó en el subsello Virus de RCA. Luego, llegaría ese Disco de papel que marcó su estreno para la etiqueta Jabalina. La banda de las hermanas Espín (entonces, sólo Isa y Ana, que luego se amplió la familia) siempre mostró una maestría inigualable para diseñar ese pop de colorines que fue dejando muestras varias en su siguiente discografía. También fue buena idea que las dos inventoras de la aventura y que han seguido inmersas en todo este tiempo en otros proyectos (Musidora o Isbell) rescataran la etiqueta de garantía no ha mucho y eso incluyera volver a tocar.

No deja de ser curioso que Loopside, otro de los grupos de aquel podio de la cosecha del 94 haya estado involucrado (como Iluminados) en algunos actos (algunos ya han pasado y otros se celebran por estas fechas, el 2 de febrero dentro del mítico Minifestival Miracles For Sale y allí van a estar Ferrán y Jordi Granell) de la presentación del libro de fotos de aquella escena noventera llamado Indieside y capturado por la cámara de Nathalie Paco. En aquellos tiempos del doble concierto Radiohead/James, reseñado en una anterior época heroica conocimos a Joan Asens, organizador del festival de Falset en el Priorat, y fue él quién, con demos (entonces se llamaban Wah Wah Papallons) muy rudimentarias, nos puso en la pista de aquella banda capitaneada por Xavi Font, desde tierras leridanas de Bellpuig. Quizás duraron menos de lo que hubiéramos querido aquellos discípulos de The Stone Roses o Adorable que en una g.a.t.o. para la posteridad se atrevieron a tocar sus canciones con acompañamiento de cuerda.

Repartidos por distintos lugares de la geografía y cruzando el mapa de un lado a otro, en plena avalancha de nombres nuevos que llegaban desde tierras asturianas dentro del llamado Xixón Sound aparecieron YellowFinn, que ocuparon el cuarto lugar del cajón y que también tuvieron una aventura tirando a breve aunque sacaron hasta tres EPs (excelente aquel «Descubrimientos asombrosos») con la etiqueta Subterfuge. En su alineación titular estaba Jose Luis El Rubio que ya simultaneaba oficio junto a Manta Ray.

Y nos quedan los quintos de la lista e integrantes del cartel que resultaron ser la continuación a otra banda (Usura con Ana Béjar al frente) que debió tener más largo recorrido. Venas Plutón se llamaba aquel proyecto Y Amaya fue la voz solista que se unía a Ramón, Miguel, Nacho y José Luis para rematar un combo que tenía ese poso ya cimentado del anterior. Tampoco fue larga su vida (apenas tres años) dejándonos aquel Binocular.

En el próximo capítulo seguiremos avanzando en ese recorrido por los ganadores de las ligas maqueteras aunque (una pena) ya no hubiera fiesta hasta…2001.

