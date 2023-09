Escucha ‘Will Anybody Ever Love Me?’ de Sufjan Stevens

Sufjan Stevens está de regreso con el que será su nuevo disco, Javelin a la venta el próximo 6 de octubre. El primer conjunto de canciones en solitario de Stevens desde The Ascension en 2020 y el primero que aborda el enfoque cantautor completo desde Carrie & Lowell de 2015. En esta obra, todos estos elementos convergen de una manera nunca antes vista. Ya sea que se escuchen por separado o como un conjunto, estas 10 canciones se transforman en algo más grande, una experiencia que encapsula los 25 años de carrera del autor manifestados en ráfagas de cuatro minutos llenos de maravilla coral, orquestal y eléctrica.

Javelin combina habilidades musicales con una amplitud emocional intensa. En ocasiones, da la impresión de ser una producción colosal realizada por un equipo numeroso, pero en realidad no lo es. Casi todos los sonidos provienen de Stevens en su hogar, construyendo cuidadosamente lo que a veces parece un tributo a la opulencia de los estudios de Los Ángeles en los años 70. Las contribuciones provienen de amigos cercanos: adrienne maree brown, Hannah Cohen, Pauline Delassus, Megan Lui y Nedelle Torrisi, quienes aportan armonías a muchas canciones, y Bryce Dessner, quien toca la guitarra acústica y eléctrica en «Shit Talk». Además, Neil Young es el autor del tierno y místico cierre del álbum, «There’s A World».

Dspués de «So You Are Tired» llega un nuevo sencillo, «Will Anybody Ever Love Me?» en la que fusiona la intimidad acústica de sus trabajos tempranos con la grandeza orquestal y electrónica de sus obras más recientes. Comenzando con cuerdas dedealadas y la inimitable voz de Stevens, alcanza una de las cimas más catárticas de su destacada discografía: «Will anybody ever love me?/For good reasons/Without grievance, not for sport/Will anybody ever love me?/In every season/Pledge allegiance to my heart/Pledge allegiance to my burning heart.»

Con el video dirigido por su colaborador Stephen Halker, Stevens toca cada instrumento con voces adicionales de adrienne maree brown, Hannah Cohen y Megan Lui.

Escucha ‘Will Anybody Ever Love Me?’ de Sufjan Stevens