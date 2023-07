Especial: 10 canciones de Mick Jagger al margen de los Stones

Sobran palabras para presentar a Mick Jagger, del que todo se ha dicho. Es una figura icónica en la historia de la música y un destacado cantante, compositor y actor que desde hace más de seis décadas lidera la banda de rock and roll más grande de la historia, The Rolling Stones.

Era primavera de 1962, y contaba aún con 19 años cuando se unió a Brian Jones, Keith Richards e Ian Stewart, para fundar un grupo al que fueron uniéndoseles ilustres compañeros. De Bill Wyman y Charlie Watts, a Mick Taylor o Ronnie Wood y el resto ya es historia. Historia de la música popular que llega hasta nuestros días (en 2022 volvimos a disfrutarles en nuestro país), y el tótem más grande y longevo que ha dado la industria. Algo que tenemos por seguro, difícilmente se repetirá.

Hoy queremos honrar la trayectoria de Mick Jagger, que cumple 80 años. Michael Philip Jagger, nacido un 26 de julio de 1943 en Dartford, Kent, Inglaterra, un influyente frontman cuyo talento y versatilidad artística se han extendido más allá de la legendaria banda británica. Por ello, vamos a recordar 10 canciones al margen de los Stones, que demuestran que el vocalista también ha dejado su personal huella.

10 canciones de Mick Jagger al margen de los Stones

«Memo from Turner» (1970)

Protagonizando la película Performance, Mick Jagger compuso e interpretó este tema de su banda sonora. La canción fusiona el rock con matices de blues y elementos psicodélicos, donde brilla la voz inconfundible del artista, mientras que la lírica refleja la dualidad y la complejidad del personaje que interpretaba.

«Dancing in the Street» (1985)

A mediados de los 80, se estilaba unir a talentos de la música popular. Una de las colaboraciones más recordadas fue la que unió a Mick Jagger con David Bowie para una versión del clásico de Martha and the Vandellas «Dancing in the Street». La explosiva interpretación conjunta eleva la canción a nuevas alturas, seguro que lo recuerdan.

«Don’t Tear Me Up» (1993)

Una canción incluida en su álbum en solitario Wandering Spirit, y uno de los mayores éxitos de Jagger, que presentaba esta emotiva balada donde mostraba sus impresionantes dotes vocales abordando una vulnerabilidad inusual en el carismático frontman.

«Lucky In Love» (1985)

El debut en solitario del cantante llegó en 1985 con el disco She’s The Boss. Contenía canciones como esta «Lucky In Love» coescrita junto al guitarrista, compositor y arreglista musical puertorriqueño-estadounidense Carlos Alomar, conocido por su trabajo con David Bowie. El tema también tenía como invitados a dos pesos pesados como Herbie Hancock y Chuck Leavell.

«State Of Shock» junto a The Jacksons (1984)

Otra de esas colaboraciones exitosas y de altura (aunque no tan recordada estos días), es esta «State Of Shock» junto a Michael Jackson y sus hermanos. Jagger exhibe de nuevo su versatilidad en esta curiosa mezcla de estilos. Fue extraída como single del disco Victory de The Jacksons. Como curiosidad, existe una versión extraoficial cantada por Michael Jackson y Freddie Mercury de Queen, con quien originalmente se grabó.

«Let’s Work» (1987)

Con un aire ochentero que tira de espaldas (sí, los Stones también lanzaron discos en esa época con ese sonido) llegó esta «Let’s Work», fue el sencillo principal del segundo álbum en solitario de Mick, titulado Primitive Cool. A pesar de las altas expectativas, no logró alcanzar la popularidad de sencillos anteriores.

«Old Habits Die Hard» (2004)

Escrita para la banda sonora de la película Alfie, Jagger colabora con Dave Stewart (Eurythmics) en esta elegante balada que contaba con dos versiones diferentes, la otra con la participación de Sheryl Crow. Ganó el Globo de Oro en 2005 a la Mejor Canción Original, pero no fue nominada a los Oscars. Por cierto, contaba con los coros de una por entonces desconocida Katy Perry.

«God Gave Me Everything» (2001)

La canción, incluida en su disco Goddess in the Doorway (2001), fue escrita en colaboración con Lenny Kravitz, quien aporta sus guitarras para terminar de dar forma a una pieza que fusiona rock, pop y elementos electrónicos. Tiene la fuerza de un hit tardío de los Stones, y es una de sus composiciones más poderosas.

«Charmed Life» (2007)

En esta pista, incluida en su álbum The Very Best of Mick Jagger, el artista se adentra en terrenos más experimentales, incorporando elementos de música electrónica y manteniendo su característica actitud desafiante en la voz y las letras. La destacamos como una de esas curiosidades en la que le podemos disfrutar alejado de sus habituales registros.

«Eazy Sleazy» (2021) junto a Dave Grohl

«Eazy Sleazy» escrita durante el confinamiento, es una canción llena de energía enjaulada, con actitud rock ‘n’ roll, ironía y mensajes satíricos. Mick Jagger nos habla sobre la vida que todos hemos estado viviendo con humor sardónico, deliciosamente oscuro. Reflexiona sobre un mundo de «llamadas de zoom», del «hogar entre estas paredes de la prisión», sobre libros pretenciosos, aplausos falsos y demasiada televisión. Con optimismo y el cambio a la vista espera con ansias el mundo más allá del encierro y el «jardín de delicias terrenal» que se encuentra más allá. Fue grabada junto al líder de Foo Fighters Dave Grohl, que aporta su característica batería poderosa, además de guitarra y bajo.

Escucha las mejores canciones de Mick Jagger