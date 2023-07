Recordando a Sinéad O’Connor, que fallece a los 56 años

Sinéad O’Connor ha fallecido a los 56 años según recoge el medio irlandés The Irish Times, sin que de momento se conozcan las causas del deceso. La cantante dublinesa ha muerto 18 meses después de la pérdida de su hijo Shane, fallecido el pasado 2022 a los 17 años.

Siempre será recordada por hacer suya la composición de Prince «Nothing Compares 2 U», lanzada en 1989 e himno universal de desamor y tristeza, que la catapultó a la fama internacional, consolidándola como una de las voces más poderosas de su generación. A pesar de ello, su vida siempre ha vivido momentos convulsos. Sus padres se divorciaron cuando tenía ocho años, años después afirmó que su madre, quien falleció en un accidente automovilístico en 1985, la maltrataba con frecuencia. Terminó en un reformatorio tras varios robos, hasta que fue descubierta por Paul Byrne, batería de la banda irlandesa In Tua Nua que fue el primero en apreciar su talento y con el primer grupo que colaboró.

Pronto inició su carrera musical dejando los estudios, haciendo su debut en la grabación de la banda sonora de la película Captive, apareciendo junto al guitarrista de U2, The Edge.

El primer disco de Sinéad O’Connor fue The Lion and the Cobra, uno de los debuts más aclamados de 1987, con dos éxitos en las radios alternativas, los sencillos «Mandinka» y «Troy», un reconocimiento empañado por turbias declaraciones en apoyo al IRA. Desde entonces y hasta nuestros días editó diez álbumes, con hitos como I Do Not Want What I Haven’t Got de 1990, que alcanzó el primer puesto en las listas, o el tercero Am I Not Your Girl? de 1992, colección de estándares pop y canciones de amor que no alcanzó el éxito comercial de sus antecesores. Sin embargo, después de aparecer en Saturday Night Live presentándolo, terminó su actuación rompiendo una fotografía del Papa Juan Pablo II, lo que provocó una ola de condenas sin precedentes. Dos semanas después de esta presentación, fue abucheada y expulsada del escenario durante un concierto en homenaje a Bob Dylan en el Madison Square Garden de Nueva York.

Convertida en paria, agudizó sus problemas de salud mental y estuvo cuatro años en silencio. Reapareció en 1994 con Universal Mother, que a pesar de su calidad no tuvo la acogida esperada. A mediados de 2000 volvió a intentarlo con Faith and Courage, su primer álbum completo en seis años que tuvo continuación en Sean-Nós Nua (2002), ampliamente aclamado por su regreso a la tradición folclórica irlandesa. Del resto de su carrera destacar ese Theology (2007) con el que remontó su popularidad o ese How About I Be Me (And You Be You?) de 2012, brillante y sobrecogedor. Su última entrega fue en 2014, I’m Not Bossy, I’m the Boss.

Además de con The Edge colaboró con artistas como Massive Attack, Asian Dub Fundation, U2, Terry Hall o Peter Gabriel, y en el año 2021 llegaron sus memorias, Remembranzas: Escenas De Una Vida Complicada (Libros Del Kultrum) en las que narraba con extrema crudeza su carrera y pesares.

Descanse en paz.