Nick Waterhouse anuncia nuevo álbum, ‘The Fooler’

Nick Waterhouse anuncia su nuevo álbum, The Fooler, disponible el 1 de abril en Innovative Leisure. El disco es una mezcla de despedida y recuperación de una versión pasada de la existencia de Waterhouse, ambientado en una ciudad que es parte sueño, parte realidad y parte potencial, un lugar embrujado por la música, lleno de singles producidos por artistas como Bert Berns o publicados por sellos como Scepter, Wand, Atlantic y Verve, y escuchados en jukeboxes de lugares icónicos de San Francisco como Tosca, Specs y Trieste en North Beach.

«Surgió una broma en el estudio», dice Nick Waterhouse. «Algunos de los chicos decían: ‘Nick, vas a terminar en una conferencia de prensa como Dylan en el 65: ¿Quién es el tonto? No sé, hombre, tal vez seas tú! Tal vez sea yo. Tal vez me estoy convirtiendo en The Fooler en este momento…'».

El sexto álbum del cantautor californiano es más que el nombre de una de sus doce canciones. El título es tanto una pista como una pista falsa. Es lo observado y el observador, narrador y sujeto, verdad y mentira. Es la sombra y el reflejo de una ciudad que el artista conoce lo suficientemente bien como para vagar con los ojos cerrados, y un lugar que muy posiblemente nunca existió. The Fooler no es tanto un narrador poco confiable como una perspectiva en constante cambio.

Hoy, el artista comparte los dos primeros sencillos del álbum «Hide & Seek / The Fooler», que te sumergen en la ciudad de los sueños en la que se desarrolla The Fooler, y el sonido es el lugar. Esta canción fue concebida inicialmente en el verano de 2021 en California, mirando hacia la costa del puerto de Long Beach. Era una tarde surrealista mientras enormes cargueros colgaban en el horizonte como naves espaciales en alguna película de ciencia ficción esperando invadir la costa. Todo el efecto contrastado con la grandeza y el terror de la vida interior que puede contener una relación insegura.

Escucha el primer single doble «Hide and Seek / The Fooler» de Nick Waterhouse

Estas serán las canciones de ‘The Fooler’ de Nick Waterhouse:

1. Looking For A Place

2. Hide And Seek

3. (No) Commitment

4. Play To Win

5. Was It You

6. Late In The Garden

7. The Problem With A Street

8. Plan For Leaving

9. Are You Hurting

10. It Was The Style

11. The Fooler

12. Unreal, Immaterial