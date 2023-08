Especial: 25 años de ‘For The Masses’, el mejor tributo a Depeche Mode

Se cumplen 25 años de For The Masses, disco trubuto dedicado a Depeche Mode. Un álbum editado en 1998 que tuvo una gran acogida en su momento. Recordemos que por entonces la banda había publicado Ultra (1997) un año antes y acababa de lanzar un recopilatorio de singles que compilaba la década más exitosa de su carrera.

Una serie de aristas entre quienes se encontraban nada menos que The Cure, The Smashing Pumpkins, Rammstein, Gus Gus, Veruca Salt, o Deftones, versionaban sus canciones y conformaban este For The Masses que si bien no es el único tributo a la banda de Martin Gore y Dave Gahan, sí es el más recordado y no se encuentra en plataformas de streaming.

Hoy en Conexiones MZK recordamos el disco al completo, testimonio de cómo la creatividad puede ser reinterpretada y transformada en algo nuevo, manteniendo al mismo tiempo su esencia y poder emocional. Desde el post-punk hasta el trip-hop, pasando por el rock alternativo y la música electrónica, cada pista es una carta de amor a la música y la influencia de Depeche Mode.

Suenan

«Never Let Me Down Again» – The Smashing Pumpkins

«Fly on the Windscreen» – God Lives Underwater

«Enjoy the Silence» – Failure

«World in My Eyes» – The Cure

«Policy of Truth» – Dishwalla

«Somebody» – Veruca Salt

«Everything Counts» – Meat Beat Manifesto

«Shake the Disease» – Hooverphonic

«Master and Servant» – Locust

«Shame» – Self

«Black Celebration» – Monster Magnet

«Waiting for the Night» – Rabbit in the Moon

«I Feel You» – Apollo Four Forty

«Monument» – Gus Gus

«To Have and to Hold» – Deftones

«Stripped» – Rammstein

Escucha 25 años de ‘For The Masses’ tributo a Depeche Mode

