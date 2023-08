Era complicado saber a qué agarrarse con los diversos lanzamientos de sencillos que han ido precediendo a este nuevo álbum de PiL. O, cuanto menos, saber por dónde iban a ir los tiros. Si de primeras tuvimos el malinterpretado “Hawaii”, un homenaje que John Lydon quiso dedicar a Nora Maier Forster, su mujer recientemente fallecida, y que acabó por despertar los temores del público más conservador de la banda en detrimento del sentido original del tema, la irrupción de “Penge”, que abre este elepé con sus desconcertantes coros, no auguraban mucha cohesión. Para cuando uno ya estaba desconcertado, llegó “Car Chase”, una auténtica joya de la máxima pileana, cerca de esas premisas tan queridas y tan definidas, y que completaba un trío de indefinición conceptual de lo que sería este End of World.

Sin tener que ser algo necesariamente negativo, la falta de cohesión aparente en esos sencillos no ha actuado finalmente como un desbarajuste casi de compromiso en los ingleses, sino más bien como la exploración de diversas opciones con una declaración magistral de que lo que quieren crear (seguir creando, como hace cuatro décadas) sin darle mucha importancia a lo que digan. En el fondo, y en la forma, siempre ha sido así para un Lydon que demuestra estar en plena forma y que cree en lo que hace, quizá algo alejado de esa sombra prolongada y algo injusta de “estar por estar”.

El cemento de este álbum, preparado por unos músicos excepcionales que han logrado cerrar la formación más longeva de la banda, se presta a un viaje curioso en el que el oyente paseará por todos esos escenarios posibles, desde las sempiternas guitarras abrasivas y voz habitual de Lydon en “End of the World”, el dub de “Walls” que nos lleva a tiempos pasados de aquella creación post-punk de coqueteo primitivo en la que también encajaría “Pretty Awful” y su pegadizo estribillo, hasta el bajo como protagonista imprescindible en la pausada “Strange”, en la movida “Being Stupid Again” o en esa maravilla de construcción rítmica que es “L F C F” y que podría haber sido firmada décadas atrás, como la contundente “North West Passage”.

Por supuesto que existen pasajes algo más prescindibles, como “Down On The Clown”, por mucho que mantenga esa esencia de bajo vibrante y tímidas guitarras, o “Dirty Murky Delight”, y casi todos ellos por la variedad en los registros vocales o en el despliegue de los mismos. Algunos podrían llevar a dudas en este sentido, como la primigenia sonoridad de la voz en “The Do That”, pero deberían tomarse quizá como enlaces necesarios en la construcción de una identidad aventurera que queda algo diluida en un End of World que sorprende positivamente por seguir manteniendo una madurez consolidada sin perder un ápice de interés, con todo lo complicado que es eso en una banda como PiL, propensa a ser carne de cañón por todo lo que ella y su vocalista significan.