Especial Azkena Rock Festival en ‘Bienvenido a los 90’

De la mano de J.F. León (Rock’n’Roll Animal) viajamos a diferentes ediciones del Azkena Rock Festival, uno de los festivales más queridos y mejor valorados que se realizan en España.

Ponte tus mejores galas, el rock de guitarras nos espera.

Suenan:

01. The Soundtrack of Our Lives – Infra Riot

02. Patti Smith – People Have The Power

03. The Cramps – Go Go Muck

04. Screamin’ Cheetah Wheelies – Magnolia

05. Blue Cheer – Summertime Blues

06. The Black Crowes – Sting Me

07. Chris Isaak – Blue Hotel

08. Union Carbide Productions – Ring My Bell