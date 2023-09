Especial: C86 la compilación que sacudió el indiepop

Hace algunos días recordábamos en Conexiones MZK 15 grupos olvidados del pop y el rock alternativo de la década de los 80. Al hablar de algunos de ellos, nombramos al C86, movimiento que sacudió Gran Bretaña a mediados de aquella década y gracias al cuál la música independiente terminó de explotar mundialmente poco después.

El C86, también conocido como «C86 tape» o «NME C86,» fue una compilación de música independiente británica lanzada en 1986 por la revista musical británica New Musical Express (NME). Este casete recopilatorio, que incluía gran variedad de artistas de la época, no solo se convirtió en un punto de referencia importante para la música independiente británica, sino que también dio nombre a un movimiento musical y cultural que influyó en generaciones posteriores de músicos y fans.

Creada por sus editores; Roy Carr, Neil Jones y Adrian Thrills quienes tomaron las canciones de sellos como Creation, Pink o Ron Johnson, presentaba un total de 22 pistas de diversas bandas independientes. Ahí estaban Primal Scream, The Wedding Present, The Soup Dragons, Shop Assistants, The Pastels, y muchas otras. Por entonces, unos perfectos desconocidos, lo que les sirvió de plataforma para llegar a más público. El sonido característico del C86 se definía por su simplicidad y accesibilidad. Las canciones presentaban guitarras jangly, letras melódicas y un enfoque DIY que surgía como contrapunto a la música pop comercial de la época, mucho más elaborada y producida.

El lanzamiento de la compilación C86 dio lugar a lo que pronto se conocería como el «movimiento C86». Que más allá de la música, se expandió a la moda, el arte y la actitud de los fans y que gracias al cuál el rock alternativo y el Indie de los 90 no hubieran sido lo mismo. Hoy lo recuperamos al completo, un perfecto testimonio cuyo legado seguimos sintiendo en la música contemporánea.

Escucha C86 la compilación que sacudió el indiepop

Estas son las canciones de C86

01 Primal Scream – Velocity Girl

02 The Mighty Lemon Drops – Happy Head

03 The Soup Dragons – Pleasantly Surprised

04 The Wolfhounds – Feeling So Strange Again

05 The Bodines – Therese

06 Mighty Mighty – Law

07 Stump – Buffalo

08 Bogshed – Run To The Temple

09 A Witness – Sharpened Sticks

10 The Pastels – Breaking Lines

11 The Age Of Chance* – From Now On, This Will Be Your God

12 Shop Assistants – It’s Up To You

13 Close Lobsters – Firestation Towers

14 Miaow – Sport Most Royal

15 Half Man Half Biscuit – I Hate Nerys Hughes (From The Heart)

16 The Servants – Transparent

17 MacKenzies – Big Jim (There’s No Pubs In Heaven)

18 Big Flame – New Way (Quick Wash And Brush Up With Liberation Theology)

19 We’ve Got A Fuzzbox And We’re Gonna Use It – Console Me

20 McCarthy – Celestial City

21 The Shrubs – Bullfighter’s Bones

22 The Wedding Present – This Boy Can Wait (A Bit Longer!)

