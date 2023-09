Entrevistamos a Sleaford Mods, que nos visitan en noviembre

El dúo de Nottingham, conocido como Sleaford Mods y compuesto por el vocalista Jason Williamson y Andrew Robert Lindsay Fearn, tiene programadas dos actuaciones en España. El 1 de noviembre, se presentarán en Barcelona, en el Apolo, y dos días después, el 3 de noviembre, ofrecerán un concierto en Madrid, en La Riviera. Durante ambas presentaciones, estarán dando a conocer su más reciente obra, el álbum UK Grim, el cual vio la luz en marzo de este año.

Este grupo ha demostrado una notable capacidad para reinventarse sin perder su esencia y su característico sonido, abordando con intensidad la realidad británica. Se han convertido en un referente claro dentro del renacimiento del post punk británico. Su discurso sigue siendo contundente, crudo y directo, aunque, siendo honestos, ¿ha dejado de serlo alguna vez? Como menciona mi compañero Pablo Almendros en su crítica del álbum, «sobresalen como altavoz en contra de la basura que nos rodea y ponen en la diana los verdaderos problemas que están destrozando este maldito mundo».

Un trabajo que tendrá su continuación en More UK Grim, disponible a partir del 20 de octubre y ha venido anticipado por «Big Pharma» que como afirma Williamson: «fue escrita en los primeros capítulos del otoño de 2022 cuando Covid volvió a surgir. Lleva mucho del absurdo normal de Sleaford Mods pero también examina la fascinación continua por tratar de encontrar verdades en información totalmente promovida por personas muy cuestionables».

Hablamos con con Jason Williamson de sus próximas aventras.

«Es común estar en una banda de punk y abordar temas políticos, pero si eres un imbécil, entonces no sirve de nada»

Todo un placer hablar contigo Jason. En primer lugar, felicidades por tu nuevo álbum, UK GRIME. ¿Cómo estás viviendo esta etapa de lanzamiento y cuál ha sido la reacción del público hasta ahora?

Muy bueno. Este álbum marca nuestro séptimo trabajo, ¿puedes creerlo? Honestamente, no esperábamos la respuesta que hemos estado recibiendo. Parece que como banda, estamos evolucionando y creciendo de una manera sorprendente. Las canciones son mucho mejores que antes, no sé, ¿quién sabe? Pero la respuesta por parte de la crítica y el público ha sido realmente buena.

¿Consideras que las canciones en este álbum superan a las de tus trabajos anteriores? ¿Cuál crees que es la razón detrás de esta mejora?

Definitivamente, siento que estas canciones son superiores en varios aspectos. Principalmente, están mejor escritas, mejor producidas … En pocas palabras, estamos progresando en lo que hacemos.

Hace tan solo dos años, lanzasteis «Spare Ribs«, un álbum que también tuvo un gran éxito. Vemos que vuestros dos últimos trabajos han conectado profundamente con la actualidad. ¿Cuáles son los cambios que habéis llevado a cabo?

Decidimos ampliar nuestras colaboraciones y ser más conscientes de la necesidad de ajustar la producción del álbum. Además, es innegable que la pandemia de la COVID-19 y el consecuente confinamiento tuvieron un impacto profundo en nuestra música. «Space Ribs» abordó en gran medida esta experiencia, y creemos que eso llegó a la gente.

Con respecto a «UK GRIME», nuestro último álbum, volvimos a conectar con la gente porque políticamente este país es terrible, es una mierda. Así que finalmente, la gente se está conectando con eso también

En lo que respecta a la característica crudeza que siempre ha definido a Sleaford Mods, las letras de este último álbum se llevan el premio principal.

Así es, definitivamente. «Spare Ribs» es un álbum que presenta una atmósfera mucho más tranquila. En ese momento, estaba lidiando con problemas en mi espalda, lo que me llevó a consumir muchos medicamentos que me mantenían bastante sedado, lo que se refleja en la naturaleza más sosegada de ese álbum. Sin embargo, en este nuevo trabajo me encuentro en un mejor estado y eso se traduce en una energía más agresiva.

Y mencionaste que LA COVID también influyó en las letras…

Sí, lo hizo, completamente. Tanto en ese álbum como en UK GRIM. Es un álbum post-COVID, así que habla de los efectos continuos de lo que sucedió bajo un gobierno claramente corrupto.

Desde un punto de vista general, si tuvieras que señalar el leitmotiv de este álbum, ¿cuál dirías que es?

Básicamente, es un álbum que refleja el período post-COVID, una obra que surge después del confinamiento. No hay un concepto; simplemente queríamos capturar el sentimiento general en el Reino Unido, que es lo que solemos hacer con cada álbum.

Es innegable que tu enfoque en realizar una radiografía social es una parte esencial y característica de tu trabajo. La realidad económica y política sirve como la base de tu inspiración. ¿Lo ves de esa manera?

Sí, en efecto, existe un elemento de autocrítica, porque creo que es necesario. Nadie es perfecto, y creo que es importante abordar cómo nos relacionamos con nosotros mismos en la sociedad, cómo esta sociedad nos influye y cómo la industria musical también tiene un impacto en nosotros.

Es común estar en una banda de punk y abordar temas políticos, pero si eres un imbécil, entonces no sirve de nada. Si alguien se comporta como un gilipollas o muestra una falta evidente de sinceridad, eso plantea un problema, y admito que en ocasiones yo también puedo caer en ese comportamiento. Por eso, creo que es importante ser honesto y mostrar todos los aspectos de la situación.

Queríamos preguntarte acerca de la industria musical, ya que mencionas este aspecto. Resulta interesante porque en los últimos años ha habido un proceso de democratización sin precedentes en lo que respecta a la composición y la publicación de música. Sin embargo, a pesar de esto, las grandes discográficas y empresas como Spotify siguen dominando el mercado. ¿Cuál es tu perspectiva actual sobre la industria musical?

En muchos aspectos, la industria musical sigue siendo como siempre ha sido. Si decides entrar en ella, tienes que contar con que va a ser un trabajo duro la mayor parte del tiempo. Depende de lo que quieras hacer. Por ejemplo, si quieres ser una estrella del pop, entonces vas por el camino de las grandes discográficas, e intentas entrar en la música de esa manera. Pero no sé, ¿es más difícil ganarse la vida en la música ahora? Sí y no.

Si tienes éxito, puedes ganarte la vida con actuaciones en directo, pero eso es todo. La venta de discos ha disminuido, por lo que si no vendes grandes cantidades de discos, dependerás principalmente de los conciertos para ganar dinero. No sé, es un trabajo duro, y depende de lo grande que seas como grupo, de lo fácil que sea existir en la industria musical.

Pero, mira, si de verdad te apasiona lo que haces, si solo quieres crear, tienes que ponerte a ello y esperar a ver dónde llegas. En muchos aspectos, la industria no ha cambiado tanto en ese sentido, porque siempre ha sido un jodido reto abrirte paso en esto. Y si tienes música que la gente siente de verdad, eso te da el empujón que necesitas.

¿Sientes que tienes libertad creativa trabajando con Rough Trade Records?

La discográfica nos permite hacer lo que queremos, más o menos. Si alguna vez tienen preocupaciones, nos las hacen saber, pero la mayoría de las veces nos dan bastante libertad para hacer lo que deseamos.

Nos gustaría conocer cómo surgió Sleaford Mods y cómo os adentrasteis en este mundo.

Sleaford Mods se gestó en 2007, inicialmente lo comencé por mi cuenta y luego conocí a Andrew en el 2011. Yo había lanzado cuatro álbumes en solitario. Fue en ese momento, alrededor de 2012 y 2013, cuando realmente empezamos a despegar como banda. Desde entonces, ha sido un ascenso lento y gradual.

Otro elemento importante es cómo trabajas y compones. Hemos visto que ambos lo hacéis desde casa y luego compartís vuestras ideas. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre cómo organizas tu proceso de composición y creación?

Andrew envía la música, y en mi caso, trabajo en ella desde casa. Después, nos encontramos en el estudio para dar forma a la canción. Así es como funciona, realmente. Es bastante sencillo, un proceso directo. En esencia, cada uno contribuye desde su propio espacio en casa y luego nos reunimos para llevar a cabo la grabación de las canciones.

Entonces, por ejemplo, durante la pandemia, esa forma de trabajar al menos en la parte de composición, ¿ayudó a no dejar de trabajar, verdad?

Exactamente, eso es. La mente está siempre dando vueltas a nuevas canciones, y Andrew las puede enviar para que cada uno trabaje en ellas a su propio ritmo desde casa.

En los últimos 10 años, habéis lanzado alrededor de media docena de discos y vuestra música se ha expandido, influyendo en numerosas bandas. Durante una entrevista que tuvimos con Shame, mencionaron que fuisteis una fuente de inspiración para ellos. ¿Creéis que podríais consideraros los pioneros del resurgimiento del post-punk en el Reino Unido?

Fuimos quienes iniciaron este “nuevo” movimiento, junto con Fat White Family, que fueron de los primeros en explorar ese estilo de música. Entonces, sí, podríamos decir que fuimos los pioneros en ese sentido. Es agradable que la gente lo piense de esa manera, porque fuimos los primeros en darle forma.

Hablando de colaboraciones, habéis trabajado con artistas que forman parte de esta escena como Billy Nomates y Dry Cleaning. ¿Cómo se originaron esas colaboraciones?

Simplemente porque somos amigos. Teníamos ganas de colaborar con otros artistas, así que les preguntamos cuando surgió una canción que pensamos que encajaría bien. ¿Entiendes a lo que me refiero? En ambos casos, eso es lo que sucedió realmente. Así que somos muy afortunados de que estas personas quisieran trabajar con nosotros; son realmente buenas.

Después de todos estos años, y todo este trabajo, ¿os seguís sintiendo un poco outsiders?

Sí, un poco. Ahora nos conocen más y tocamos en escenarios más grandes, pero a veces aún nos sentimos un poco así porque somos mayores, mucha gente nos descarta porque somos más viejos. En ocasiones, te sientes como un extraño. Pero, sabes, eso me gusta, nos da energía para empujar contra ello, y a veces puedes sacar provecho escribiendo. Te hace sentir aún más decidido para escribir y para hacer buena música.

Y eso que dices de ser mayores, ¿ves ese concepto generacional en la escena?

Pues mira, la mayoría de las bandas en este género son más jóvenes que nosotros, sin duda. A excepción de aquellos que estaban en la movida en los 80, la mayoría de ellos son como 20 años más jóvenes que nosotros.

Hablando de esta escena musical, hace unos meses unos periodistas y yo publicamos un libro titulado «Los Hijos del Brexit«, en el que exploramos a todos estos grupos y su surgimiento en el contexto del Brexit. Hay una frase, «Joy as an act of resistance» (el título del segundo álbum de IDLES), que podría ejemplificar muy bien todo el espíritu. ¿Crees que esta frase define adecuadamente el concepto que rodea a esta nueva escena musical?

No.

«La alegría como acto de resistencia» es una buena idea, supongo, pero personalmente, no siento ninguna alegría en absoluto. Puede haber funcionado para ellos y conectar con muchas personas, pero en mi caso, no experimento ninguna alegría en el acto de resistir.

Entonces, ¿en qué consiste la resistencia para ti?

La resistencia puede consistir en cualquier cosa, ¿verdad? A veces, puede ser tan sencillo como darte cuenta de que la gente que te miente no merece tu confianza. O puede ser tener conciencia ante el sistema político y ver como realmente es. . Eso, en sí mismo, es un acto de resistencia.

Hay algo de verdad en lo que intentaban transmitir al hablar de amarse a uno mismo, y en lo personal, encuentro bastante validez en esa idea. No obstante, al mismo tiempo, también soy un poco cínico, así que, ya sabes… La resistencia se manifiesta de muchas maneras, y quizás el amor propio sea una forma, pero, en fin …

¿Cómo ves la situación de Reino Unido en estos momentos?

Una mierda, terrible, empeora, nos dirigimos hacia el autoritarismo, no sé cómo se desarrollará. Todo parece ir cuesta abajo, y estamos en un camino hacia el autoritarismo. No tengo ni idea de cómo se desarrollará esto. Tenemos dos partidos principales, uno de extrema derecha y otro centrista. No sé qué ocurrirá cuando lleguen al poder, lo que parece bastante probable. El Partido Laborista probablemente ganará las próximas elecciones, ya que los conservadores están completamente corrompidos y son totalmente inútiles.

Veremos qué sucede, especialmente cuando quienes están al mando parecen estar comprometidos con la estructura de poder y la idea de control, y eso se reduce a los dos partidos. Quién sabe.

Ahora, en estos últimos meses, habéis comenzado con la gira del nuevo álbum. ¿Cómo lo habéis organizado?

Bueno, la gira ya está organizada, así que me siento bastante bien al respecto. Debería ser interesante, especialmente ver cómo reacciona la gente ante las nuevas canciones. Somos una banda muy británica, por lo que siempre resulta interesante ver cómo la gente lo interpreta, especialmente en lugares como América.

En España, Alemania y Francia, a veces recibimos tanto apoyo como en Inglaterra, Pero en otros países, como Australia o América, la dinámica es bastante diferente, por lo que estoy intrigado por ver cómo lo vivimos.

¿Observas alguna diferencia en cómo la audiencia de países angloparlantes se apropia de vuestra música?

Uhm, sí, a veces a veces la gente simplemente extrae lo que quieren de ella, no necesariamente escuchan la música ni prestan mucha atención a las letras; le dan su propio significado.

¿Consideras que las políticas relacionadas con el Brexit dificultan las giras de las bandas en términos económicos y organizativos? ¿Habéis notado estos efectos en vuestro caso?

No, nos las arreglamos en cierta medida, pero para las bandas más pequeñas, la cosa se complica. En términos generales, creo que las giras por Europa se han normalizado pero han tenido que adaptarse a esta nueva realidad, aunque, al mismo tiempo, el impacto económico del Brexit ha obligado a muchas personas a buscar otras fuentes de ingresos, entre otras cosas. Así que, en definitiva, ha sido un cambio difícil, sin duda alguna..

Has dicho que se ha vuelto un poco más normal, ¿qué ha cambiado exactamente?

Antes, había esta idea de que tocar en otros países requería una serie de trámites y papeleos agotadores. No estoy completamente seguro, pero tengo la impresión de que ahora es más sencillo hacer giras por Europa que cuando finalizó el confinamiento..

Ha sido un placer charlar contigo, Jason. Para terminar, ¿qué significa la música para ti?

La música lo es todo, es mi vida, mi mundo. Es mi principal vía de expresión. Significa absolutamente todo para mí, es constante y no tiene fin. Es de una importancia extrema

Toma nota de las fechas de Sleaford Mods en España

1 nov 2023 · BARCELONA · Apolo – Entradas

3 nv 2023 · MADRID · La Riviera – Entradas