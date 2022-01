Llega un tributo a Yoko Ono, escucha a David Byrne con Yo La Tengo versionándola

Yoko Ono cumplirá 89 este año el 18 de febrero. En honor a su legado, Ben Gibbard (Death Cab for Cutie) ha seleccionado una compilación que se lanzará en su cumpleaños. Se llama Ocean Child: Songs of Yoko Ono y contiene 14 nuevas versiones de sus canciones.

La lista de artistas que reinventan su catálogo incluye Deerhoof, The Flaming Lips, Sharon Van Etten, Death Cab for Cutie, US Girls, Japanese Breakfast, Jay Som, Stephin Merritt (The Magnetic Fields), Thao, Sudan Archives, We Are KING, Amber Coffman, David Byrne y Yo La Tengo.

Una fracción de las ganancias del álbum se donará a WhyHunger, una organización sin ánimo de lucro que Ono ha apoyado durante décadas en sus esfuerzos por transformar nuestro sistema alimentario atacando las causas fundamentales del hambre y la pobreza.

Escucha la versión de David Byrne y Yo La Tengo de “Who Has Seen the Wind”