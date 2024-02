Especial: La escena gótica española 1981-1986 (1ª parte)

Estos días se anunciaba la publicación en nuestro país a través de la editorial Contra de ‘Temporada de Brujas, el libro del rock gótico’ escrito por Cathi Unsworth. Una obra prologada por Ana Curra de Parálisis Permanente, en la que se pone foco en ese movimiento surgido en Inglaterra a finales de los 70 como escisión oscura del post-punk que nos trajo a artistas como Siouxsie and the Banshees, Joy Division, The Cure, Bauhaus, The Sisters of Mercy, Killing Joke, The Cult… En seguida se nos vinieron a la memoria los muchos grupos españoles en esas coordenadas que nacieron en nuestro país a principios de la década de los 80. La escena gótica nacional hoy tan reivindicada.

En los dos próximos programas de Conexiones MZK vamos a recuperar el genial y difícilmente encontrable recopilatorio Sombras: Spanish Post-Punk + Dark Pop (1981-1986) que el sello Munster Records publicara en 2013. Un disco descatalogado, que no está en plataformas completo en el que se incluyen 42 bandas siniestras nacionales de aquél periodo.

Ya no solo podrás hablar de referentes de la escena siniestra como Parálisis Permanente, Décima Víctima, Desechables, Agrimensor K. o los primeros Gabinete Caligari, aquí tienes una buena muestra de muchas otras bandas, la mayoría de ellas ya desaparecidas, que oscurecieron la escena de la época.

Como decíamos dedicaremos dos programas a este Sombras: Spanish Post-Punk + Dark Pop (1981-1986) y aquí tienes la primera parte.

La escena gótica española 1981-1986 (1ª parte)

Suenan:

Parálisis Permanente – Yo No

Alaska Y Los Pegamoides – El Jardín

Los Monaguillosh – Voces En La Jungla

Neon Provos – Serás La Mas Guapa

Alphaville – El Modelo De Pickman

Derribos Arias – Vírgenes Sangrantes

Claustrofobia – Sombras En La Alcoba

El Último Sueño – No Debiste Asustarme

Décima Víctima – El Signo De La Cruz

Agrimensor K – Principio Y Fin

Ultratruita – Sangre Y Arena

Cámara – El Frío En Mis Manos

Beirut, La Noche – Ella Se Hizo Monja

Donación Agnelli – Asfixia

Seres Vacíos – Recuerda

Gabinete Caligari – Olor A Carne Quemada

Los Coyotes – La Estacion Fantasma

Desechables – La Oración

La Fundación – Todo Pensado (Para No Durar)

Los Iniciados – Sangre De Ángel

Lavabos Iturriaga – Nichos

Flácidos Lunes – Paranoia

¡Ayúdanos!: Hazte mecenas de Conexiones MZK

¿Nos ayudas a hacer cada vez un mejor podcast? Desde tan solo 1,5 € puedes ser suscriptor de Conexiones MZK y contribuir a que podamos seguir adelante. Sabemos las reticencias que existen a la hora de pagar por servicios que hemos venido disfrutando de manera gratuita desde siempre, pero entenderéis que detrás no solo de este podcast sino de Muzikalia, hay muchas horas de trabajo y la implicación de muchas personas.

En agradecimiento a vuestro compromiso contaréis con episodios exclusivos y con la posibilidad de escuchar cada capítulo unos días antes de su estreno.

Suscríbete a nuestro podcast

Suscríbete a ‘Conexiones MZK’ en Ivoox, para estar atento a los nuevos programas que vayamos publicando. Ayúdanos a tener más visibilidad dándole al “me gusta”. También puedes escucharnos desde Spotify, desde iTunes si dispones de un dispositivo con iOS y en Google Podcasts, si usas Android.