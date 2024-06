Visor Fest anuncia su cartel por días

Ya queda menos para la nueva edición de Visor Fest (entradas aquí) que se celebra en La Fica de Murcia los próximos 27 y 28 de septiembre. Dos días con su habitual filosofía, un solo escenario, sin solapes, conciertos enteros de salas y bandas que despuntaron en la década de los 80 y 90, un cóctel infalible que ya va por su carta edición.

Hoy conocemos su cartel por días, dos jornadas con la presencia de The Charlatans, The Mission, Camera Obscura, Sad Lovers And Giants, Kula Shaker, dEUS, Gigolo Aunts, Immaculate Fools y una selección de disjockeys que amenizarán el festival.

El viernes 27 de septiembre podremos disfrutar de los esperados directos de bandas míticas como The Charlatans, The Mission, Camera Obscura y Sad Lovers And Giants. Además de las sesiones de DJ Amable, Pepe Lee DJ y Muñeca Rusa DJ.

Por su parte, el sábado 28 de septiembre los británicos Kula Shaker e Immaculate Fools se unirán a los belgas dEUS y los estadounidenses Gigolo Aunts en su gira de despedida. Todos ellos, acompañados por una nueva tanda de dis: MEdj, Javi Colo y We Lost Control!

Así queda el cartel de Visor Fest 2024 por días

Compra tus entradas para Visor Fest

Los abonos del festival están disponibles a través de su web en este enlace.