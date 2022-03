Especial: Las 20 mejores canciones de Arcade Fire

Arcade Fire regresan por fin con un nuevo trabajo. Los canadienses sorprendían ayer con la canción “The Lightning I, II“, primer adelanto del que será la continuación de Everything Now (2017), su última producción que si bien no ha terminado de convencer al 100% bien es seguro que su directo vuelve a cautivarnos como de costumbre.

Ya sabemos que lo nuevo de los canadienses llevará el título de WE y será publicado el próximo 6 de mayo a través de Columbia. Un trabajo especial en la producción por parte de Nigel Godrich, colaborador de Radiohead desde hace 25 años, junto con Win Butler y Régine Chassagne de Arcade Fire. El LP se grabó en estudios en Nueva Orleans, El Paso y Mount Desert Island a mediados de 2021 luego de un período de pandemia que marcó “el tiempo más largo que hemos pasado escribiendo, sin interrupciones, probablemente nunca”, dijo Butler en un comunicado.

El álbum toma prestado su título de la novela de ciencia ficción We de 1921 del autor ruso Yevgeny Zamyatin, que más tarde inspiraría las obras distópicas de George Orwell y Aldous Huxley. El LP de siete canciones se divide en dos partes, “I” y “WE”, respectivamente, con la primera mitad explorando la soledad y el aislamiento y la última parte celebrando la reconexión después de, digamos, una pandemia prolongada.

Ahora, aprovechando su vuelta, es un buen momento para echar la vista atrás a su discografía y recuperar 20 de sus mejores canciones, incluyendo la nueva, que merece estar entre ellas.

Escucha las 20 mejores canciones de Arcade Fire

20. Empty Room

19. Crown Of Love

18. Joan Of Arc

17. The Lightning, I, II

16. No Cars Go

15. Electric Blue

14. Intervention

13. Afterlife

12. We Exist

11. My Body Is A Cage

10. Ready To Start

9. Neighborhood #3 (Power Out)

8. The Suburbs

7. Creature Comfort

6 Neighborhood #2 (Laika)

5. Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)

4. Rebellion (Lies)

3. Wake Up

2. Reflektor

1. Neighborhood #1 (Tunnels)

Escucha las 20 mejores canciones de Arcade Fire en Spotify