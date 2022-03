Audionave publica nuevo sencillo, “Más allá”

Audionave es un proyecto que arranca en 2014 cuando Mikel (Audionave, Birds & Cables, Zenttric) se lanza a grabar el debut de Audionave, gracias a un exitoso crowdfunding, junto a colaboradores como Iván González (Xoel López, M-Clan), Antonio Pérez (Cooper), Pau Paredes (Pau Corea), Joaquín Pizarro (Cute for Girls), Georgina, Iñaki García (Dani Martín), Ro LLamazares (Super Skunk), Marcos Crespo (No Reply, Morgan) y con la participación de Mark Needham (The Killers, Imagine Dragons) y Stephen Marcussen (The Rolling Stones, R.E.M., Band of Horses).

Ahora Audionave regresa con un nuevo sencillo: “Más allá”. Un tema que supone un salto hacia una música más vitalista, luminosa y efervescente, combinando sonidos anglosajones y latinos que invitan al baile. En esta ocasión junto a Mikel Otero, que sigue con labores de composición/producción y guitarras, están Rocío Varela como vocalista, Moi Díaz como bajista, Diego Puga como batería y Elena F. Zas en coros y segundas voces.

“Más allá” se grabó en A Coruña, entre los estudios de José García y Julio Seijal (O Cortello), el homestudio de Mikel y Estudios Bonham con José Martínez, encargado también de la mezcla, masterización y parte de la producción. El diseño de la portada es de la artista gallega Julia González.

A continuación puedes escuchar “Más allá”, el sencillo de regreso de Audionave.

Audionave estará en concierto el viernes 6 de mayo en la sala Mardi Gras de A Coruña presentando nuevas canciones con la participación de vocalistas y [email protected] que han formado parte del proyecto en los últimos años, como Ángel Mosquera, Cristina Regueiro, Myrna Fraguglia o Elena F Zas.