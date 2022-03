Arcade Fire regresan con single y anuncian nuevo disco

Cuando se cumplen cinco años desde que Arcade Fire entregaran el discreto Everything Now empezamos a conocer los primeros datos de lo que será su continuación. Antes de la pandemia, su cantante Win Butler cumplía 40 años y nos contaba a través del Instagram de la banda que el nuevo disco de Arcade Fire está en marcha, que llevaban dos meses en el estudio cuando llegó la crisis del coronavirus y tuvieron que interrumpir el proceso.

Ya sabemos que lo nuevo de los canadienses llevará el título de WE y cuenta con un trabajo especial en la producción por parte de Nigel Godrich, colaborador de Radiohead desde hace 25 años, junto con Win Butler y Régine Chassagne de Arcade Fire. El LP se grabó en estudios en Nueva Orleans, El Paso y Mount Desert Island a mediados de 2021 luego de un período de pandemia que marcó “el tiempo más largo que hemos pasado escribiendo, sin interrupciones, probablemente nunca”, dijo Butler en un comunicado.

El álbum toma prestado su título de la novela de ciencia ficción We de 1921 del autor ruso Yevgeny Zamyatin, que más tarde inspiraría las obras distópicas de George Orwell y Aldous Huxley. El LP de siete canciones se divide en dos partes, “I” y “WE”, respectivamente, con la primera mitad explorando la soledad y el aislamiento y la última parte celebrando la reconexión después de, digamos, una pandemia prolongada.

Uniéndose a Arcade Fire está Peter Gabriel, quien puso la voz junto a Chassagne en “Unconditional II (Race and Religion)” de WE; Gabriel previamente hizo una versión de la canción bíblica de neón de la banda “My Body Is a Cage” para su álbum de versiones de 2010 Scratch My Back. “Escuchaba sus canciones en la radio mientras crecía, y eran los únicos lugares fuera de mi casa donde escuchaba tambores que sonaban como la música de mi familia”, dijo Chassagne sobre Gabriel.

Ya puedes escuchar el primer adelanto, un single dividido en dos partes, que realmente conforma una sola unidad,“The Lightning I, II”.

Escucha ‘The Lighting I, II’ de Arcade Fire