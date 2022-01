Regresa el podcast Conexiones MZK especial para nuestros suscriptores (puedes apoyar la continuidad del programa desde tan solo 1,5€). Hace pocos días Simple Minds rescataba del olvido una canción de 1978 regrabándola. Aprovechando su maniobra, hemos pensado que era un momento perfecto para reivindicar los primeros años de la que fuera una de las formaciones más populares de la década de los 80. Viajaremos a sus comienzos, mucho antes de que se convirtieran en una banda de estadios con el mismo potencial que sus coetáneos U2 y durante hora y media, haremos un recorrido por sus cinco primeras obras, Life In A Day (1979), Reel to Real Cacophony (1979), Empires and Dance (1980), Sons and Fascination/Sister Feelings Call (1981) y New Gold Dream (81/82/83/84) (1982), cinco gloriosos álbumes de los que escucharemos cerca de una veintena de canciones.

Si eres seguidor de esa primera etapa en la que el el postpunk se daba la mano con los sintetizadores, los sonidos más oscuros, la experimentación, la new wave, las atmósferas y drones electrónicos o los ecos de Magazine, Bowie, Kraftwerk o Neu!, seguro que lo disfrutas. Si no la conoces, estamos convencidos de que te sorprenderás.

Estas son las canciones del especial ‘Reivindicando a los primeros Simple Minds’

Theme for Great Cities

Today I Died Again

70 Cities as Love Brings the Fall

I Travel

Life in a Day

This Fear of Gods

Hunter and the Hunted

Love Song

The American

Promised You a Miracle

Sweat in Bullet

Someone Somewhere in Summertime

Changeling

Factory

Premonition

Glittering Prize

Chelsea Girl

New Gold Dream (81-82-83-84)

Hazte mecenas de Conexiones MZK

Este es un programa para nuestros mecenas. Desde tan solo 1,5 € puedes ser suscriptor de Conexiones MZK y contribuir a que podamos seguir adelante. Sabemos las reticencias que existen a la hora de pagar por servicios que hemos venido disfrutando de manera gratuita desde siempre, pero entenderéis que detrás no solo de este podcast sino de Muzikalia, hay muchas horas de trabajo y la implicación de muchas personas.

En agradecimiento a vuestro compromiso contaréis con episodios exclusivos (como este) y con la posibilidad de escuchar cada capítulo unos días antes de su estreno.

