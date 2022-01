Simple Minds comparte nueva versión de un tema de 1978, ‘Act Of Love’

Simple Minds ha compartido una nueva versión de una de sus primeras canciones, “Act Of Love”. La canción es una reinvención de una de las primeras canciones escritas por el joven Jim Kerr y Charlie Burchill en 1978. La canción nunca fue grabada ni lanzada.

Hablando sobre la pista, Kerr dijo: “A lo largo de los años, la gente ha preguntado: ‘¿Cuándo pensaste que Simple Minds tenía el potencial?’ Mi respuesta habitual siempre fue: ‘Oh, realmente no pensamos en eso’. Pero ahora me doy cuenta de que no estaba diciendo la verdad. Creí que teníamos algo especial tan pronto como escuché a Charlie tocar el riff de ‘Act Of Love’. Estaba pensando en la emoción de lo que nos disponíamos a hacer. Ensayábamos por la tarde en un edificio abandonado en Gorbals y pasaba por delante de la Biblioteca Govanhill, pensando en la idea de la musa: una voz interior que aparecerá y proporcionará inspiración. De eso se trataba la canción originalmente. Ahora estoy mirando hacia atrás, reflexionando sobre cómo la creencia era real. Cuando Charlie tocó ese riff, me hizo pensar que podíamos hacer esto. A partir de esa creencia se convierte en tu actitud, tu lenguaje corporal, toda la cultura de la banda”.

Escucha ‘Act Of Love’ de Simple Minds