Napalm Death de gira por España para noviembre

Pioneros del grindcore y posteriores renovadores del metal extremo, los históricos Napalm Death vienen a visitarnos en una gira por nuestro país. La gira lleva el nombre de “Resentment Is Always Seismic – A Final Throw of Throes” el mini álbum publicado el año pasado, que supone el epilogo para Throes of Joy in the Jaws of Defeatism (Century Media 2000) un excelente disco con el que dieron otra vuelta de tuerca al género.

Recordemos que Napalm Death son unos históricos para la escena del grindcore y del metal extremo, pero no se quedan ahí, no viven de rentas y siempre están dispuestos a explorar nuevos senderos en su música. Prueba de ello es que no han dejado de sacar discos y de girar desde su formación, a mediados de los ochenta. Sus directos son demoledores, así lo han demostrado siempre; y otra vez que lo certificaran en cinco fechas por España, en esta gira propiciada por Madness Live!

Las fechas son estas:

19 de noviembre. Madrid (sala Copérnico)

22 de noviembre. Sevilla (sala Custom)

23 de noviembre. Murcia (Garaje Beat)

24 de noviembre. L’Hospitalet, Barcelona (sala Salamandra)

25 de noviembre Bilbao. (sala Santana 27)

Entradas aquí.