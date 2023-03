La Paloma – Todavía No (La Castanya)

Mientras inicio esta reseña me vienen a la cabeza los comentarios que hace más de 20 años se escribían al hilo de la irrupción de The Strokes y The Libertines. Entonces se decía que eran los salvadores del rock, resucitadores de esas canciones con guitarras punzantes y baterías vitaminadas que parecían arrinconadas frente a otros estilos dominantes, como el hip-hop y la electrónica. Desde entonces (y desde antes) ¿cuántas veces se ha dado por muerto al rock? ¿En cuántas ocasiones ha sido desplazado de las portadas por otras tendencias que finalmente resultan coyunturales? ¿Cuántos salvadores, por tanto, va teniendo? Cierto es que el porcentaje de proyectos musicales que basan su sonido en las guitarras es menor que lo que era hace un par de décadas. Lógico: con un portátil cualquiera puede hacer un disco en su habitación. La necesidad del instrumento físico y de la pericia para tocarlo ha dejado de existir para quien quiere expresarse a través de la música, pero eso no ha acabado (y me temo que nunca acabará) con la descarga que produce la conjunción de guitarra, bajo y batería cuando se ponen en acción. Algo tiene esa combinación que sigue siendo ganadora, por mucho que quieran enterrarla.

Todo esto viene a cuento porque La Castanya ha publicado el debut en largo de La Paloma, titulado Todavía no, que reafirma las buenas sensaciones que dejaron hace algo más de un año con su EP Una idea, pero es triste y que consolida las expectativas puestas sobre el joven cuarteto madrileño. De grupo prometedor han pasado en tiempo récord a realidad y lo hacen amplificando sus virtudes y puliendo sus defectos. Si en su primer EP sonaban potentes pero un tanto impersonales, ahora suenan aún más intensos pero más definidos. Y lo mejor es que detrás de esa maraña de guitarras e influencias ilustres hay grandes canciones, melodías que suenan a escuchadas por primera vez y unas letras que, sin contar nada nuevo, sí nos hablan desde una óptica muy personal y reconocible. Podríamos enmarcarles en la misma generación que a Carolina Durante, La Plata o Menta, por citar algunos ejemplos, aunque las referencias más obvias en cuanto a sonido pasen por Cala Vento, Apartamentos Acapulco o los argentinos Bestia Bebé, grupos cuyas influencias engullen y renuevan.

Abre el álbum “Sigo aquí”, pildorazo de pop distorsionado que sirve de declaración de intenciones (‘Estar contigo no es lo que quiero esta vez / todavía no, aún me queda tiempo’) seguida de “Algo ha cambiado”, que remite a los platenses Él mató a un policía motorizado pero también a Television. A partir de aquí, todo lo que sigue es carne de puño en alto en sus conciertos. “No es una broma” se pega como la resina en verano, “Quejas célebres” parece un nuevo single de los citados Cala Vento, “Polvo” suena a indie noventero con ingredientes del Inquilino Comunista y Los Planetas, “Tiré una piedra al aire” coquetea con Breeders o incluso los MBV más pop… y así hasta llegar al cierre con “Caracola pálida” que me recuerda a mis añorados “Las Ruinas”. Resumiendo, Todavía no se revela desde la primera escucha como un disco vibrante y brillante, que pide escucharlo en bucle y sitúa a La Paloma como una de las bandas más prometedoras de la nueva escena del pop estatal. Han vuelto a salvar el rock una vez más (y van…).

