Estrenamos el primer vídeo de Inuat

Inuat es una banda de reciente creación formada por Juan Viguera (voz), Luis Albadalejo (guitarra y teclados), Francisco Porcel (bajo) y Miguel Fernández (batería). Todos ellos son miembros de grupos como The Holeum, Hela, Aathma o Ikarie. En su música reúnen influencias de distintos estilos, todos ellos cercanos al rock y al western. El próximo 20 de octubre publicarán su primer álbum, We Don’t Believe. We Fear, con Lengua Armada. Un disco mezclado y masterizado en Siete Barbas Estudio que ya está en pre-order en su página de Bandcamp.

Como avance, publican un primer vídeo single de la canción «Eternal life». Una canción fiel reflejo de su estilo de rock por momentos fronterizo y polvoriento, en otros más potente y clásico. El tema llega acompañado de un vídeo obra de Ninth Circle.

Un vídeo que hoy estrenamos en Muzikalia y que puedes ver, en exclusiva, a continuación.