Estrenamos lo nuevo de Raúl Cantizano & Hidden Forces Trio

Raúl Cantizano es un artista inclasificable que ha destacado tanto en el mundo del flamenco como en el de la música experimental. En su nuevo proyecto, retoma la guitarra eléctrica y se une a Hidden Forces Trio, una formación muy reconocida en el panorama español de free jazz e improvisación libre compuesta por Gustavo Domínguez en clarinete, Marco Serrato en contrabajo y Borja Díaz en batería, para crear un cuarteto de free rock que se inspira en la música de artistas como Captain Beefheart y Fred Frirth.

Raúl Cantizano & Hidden Forces Trio debutarán con un álbum editado por Sentencia Records, que cuenta con la colaboración de músicos de renombre como Mike Watt (Minutemen, Stooges), Colin Webster, Howie Reeve, Ricardo Jiménez (Orthodox) y Xavier Castroviejo (Blooming Látigo).

Hoy te presentamos «We, who sold our soul for nothing», en la que colabora Mike Watt.

Escucha ‘We, who sold our soul for nothing’ de Raúl Cantizano & Hidden Forces Trio