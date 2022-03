Estrenamos el nuevo sencillo de The Stirrings

The Stirrings es una banda de rock experimental con estructuras pop y toque shoegaze. El grupo surge en 2018 del encuentro entre el productor Raúl Galán Berlanga (sintetizadores) y el guitarrista Juan Pérez Marina con el músico neoyorquino Ryan Louis Bradley (bajo y voz). De ellos te hablamos el pasado año, en nuestra sección 7 Minutos al Día, con motivo del lanzamiento de su primer álbum, X-Ray Eyes.

Hoy The Stirrings vuelven a Muzikalia para presentar, en exclusiva, su vídeo de la canción “Elevation (take you higher)”. Un nuevo sencillo grabado y producido por el propio grupo, mezclado por Raúl Galán y masterizado por Guille Mostaza en Alamo Shock. El vídeo ha sido dirigido y editado por Juanjo González y está protagonizado por la actriz y bailarina Rebeca Tur Barja junto al propio Ryan Louis Bradley.

The Stirrings estarán presentando este nuevo sencillo y otras nuevas canciones, además de las incluidas en X-Ray Eyes, el próximo 30 de abril en la Sala Maravillas de Madrid junto a Rosenmüller. Las entradas pueden adquirirse en este enlace.

A continuación puedes ver y escuchar, en estreno exclusivo para Muzikalia, el vídeo del nuevo sencillo de The Stirrings, “Elevation (take you higher)”.

