!!! (chk chk chk) tienen nuevo single, ‘Here’s What I Need To Know’

!!! (chk chk chk) comparte su segundo sencillo “Here’s What I Need To Know” de su próximo noveno álbum de estudio Let It Be Blue, que se lanzará el 6 de mayo de 2022. Un trabajo que lleva ese sentimiento de transformación constante y radical a zonas nuevas e inexploradas. Es un disco de escasa música dance. El tipo de cosas que quieres poner en alto, soltarte, ir al bar a tomar una copa solo para abandonar tus planes porque la canción que acaba de sonar era demasiado buena para no bailarla.

“Here’s What I Need To Know” se inclina más hacia el lado dance/electrónico de la banda, con sintetizadores burbujeantes con un patetismo sobre aferrarse a una relación. Según comentan: “Es una canción sobre el momento en que sabes que una relación ha terminado, ya sea porque la superaste o te das cuenta de que la otra persona lo ha hecho. Se trata de cómo todos los detalles de esos momentos, como una canción de Aaliyah en la radio o ver la nieve caer por una ventana, también se graban en tu memoria.

Musicalmente, la primera mitad se construye utilizando sintetizadores arpegiados, puñaladas de trance y capas de percusión. Para la segunda mitad, probamos un poco del final del estribillo, los dos últimos acordes y la palabra “over” para crear un bucle. Luego, como en una canción de French Touch, usamos ese bucle como base para el ritmo completo que llega al final de la canción y proporciona algo de liberación.

Hay algo de hacer arte en el que para que te resulte emocionante, tienes que reinventarte cada vez. Tienes que seguir empujando. Hazlo como un principiante. Toma una pared blanca y coloréala. Cada cosa nueva que hagas debe sentirse como una declaración, la mejor versión nueva de ti mismo. ¡¡¡Baila la realeza punk!!! conocen bien el sentimiento: han estado lanzando música urgente, obliterante y jodida durante 25 años. La música, para !!!, tiene que ser un lugar donde todo pueda pasar. Para citar al líder Nic Offer: “Siempre hemos estado empujando hacia algo más extraño y raro. Teníamos que seguir empujando”.

Escucha ‘Here’s What I Need To Know’ de !!! (chk chk chk)

Foro !!! (chk chk chk): Tim Saccenti