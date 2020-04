Estrenamos el nuevo single de Rusos Blancos

“Más miedo que vergüenza”, es el nuevo single de Rusos Blancos y llega año y medio después de ‘Bailando Hacia el Desastre’ (Intromúsica, 2018).

La canción está producida por Diego Castro junto a Enrique Borrajeros, que han contribuido a crear un sonido enérgico, que también se hace notar gracias a la masterización y mezcla de Carlos Hernández. La portada del sencillo, diseñada por Iván Jávega, es un homenaje-robo a uno de los discos favoritos del grupo, ‘Ready to Die’, de The Notorious B.I.G.

Según cuenta Manu Rodríguez: “‘Más miedo que vergüenza’ es la primera que canción que grabamos en dos año y pico. No es que sea un periodo de tiempo demasiado largo como tal, pero si consideramos que nosotros solemos pecar más de incontinentes que otra cosa y que veníamos de sacar dos discos y un EP en poco más de año… Así que imagino que durante ese tiempo nos quedamos sin mucho que decir y que cuando volviéramos a hacerlo tenía que reflejar bastante bien lo que somos. Creo que es el caso.

La ha producido Diego Castro con Enrique Borrajeros y lo han hecho muy bien, contribuyendo mucho a que suene tan enérgica, como también lo ha hecho el máster y mezcla de Carlos Hernández.

La canción habla de lo que se da y se recibe en las relaciones, o de lo que se cree que está dando y se querría recibir. Y del momento en que te das cuenta de que este balance no te convence del todo.

La portada es un homenaje-robo a uno de mis discos favoritos, ‘Ready to die’, de The Notorious B.I.G., que se nos ocurrió al ver la foto del sobrino de Iván con el perro. Es él mismo quien la ha hecho. Iván, no el perro”.