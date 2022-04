Estrenamos el nuevo vídeo de Claudia Is On The Sofa

Claudia Is On The Sofa es una cantautora y guitarrista italiana que hasta ahora ha publicado dos discos: Love Hunters y Time Of Me. Con sus canciones ha girado por toda Italia y Europa, compartiendo escenario con gente como Joan As A Police Woman, Richmond Fontaine, Sondre Lerche, Depedro o Steve Wynn. Además compone música para películas y documentales.

Este viernes 22 de abril Claudia Is On The Sofa publicará un nuevo sencillo, “The match”. Una canción que estará disponible para todo el mundo en todas las plataformas digitales a través de los sellos Riff Records (Italia) y Solaris Empire (Berlín). “The match” es una llamada a estar bien con uno mismo incluso cuando hay cosas que no nos gustan. Se trata del reconocimiento hacia la propia personalidad a lo largo de la vida, siendo consciente de los cambios y también de cada momento presente. La canción ha sido compuesta por la cantante italiana junto a Alessandro “Asso” Stefana, colaborador de artistas tan ilustres como PJ Harvey o Vinicio Capossela.

“The match” se presenta con un vídeo dirigido por Cristian Filippini, usando técnicas de pantalla verde junto con dibujos y acuarelas de la artista Manuela Samperi.

Hoy, dos días antes de su publicación oficial, estrenamos en exclusiva para España este nuevo sencillo de la italiana Claudia Is On The Sofa, “The match”.

Claudia Is On The Sofa en redes sociales:

Facebook

Página web oficial