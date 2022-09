Blockparty Arganzuela 2022 completa su cartel

Blockparty Arganzuela ha anunciado las tres bandas que completan el cartel para su edición de 2022, que se celebrará el sábado 8 de octubre en la Explanada Multiusos de Madrid Río, en horario diurno y al aire libre. A los nombres ya anunciados de OFF!, La Paloma y Nueva Vulcano se unen ahora los de las navarras Melenas, las riot grrrls Las Odio y los baleares Go Cactus.

Melenas es una de las bandas con mayor crecimiento y progresión de la escena garage pop nacional. Sus canciones con guitarras y voces llenas de reverb son un alarde de pop atemporal con estilo propio, fresco y a la vez con solera. Su música recuerda a The Feelies, Stereolab o el sonido más fiero del C86. Buena muestra de ello es su último sencillo, «Osa Polar».

Las Odio nacieron en 2015 en el entorno del infraunderground madrileño, y desde entonces, con algún cambio en la formación, ya tienen dos discos a sus espaldas además de una gran cantidad de conciertos ofrecidos por todo el país. Su música basada en el post-punk el pop y el garage suena fresca y sus letras suelen incluir buenas raciones de sarcasmo. Sus conciertos, además, son toda una fiesta. Su último sencillo es la sintonía del podcast «2 Rubias Muy Legales».

Go Cactus es otro grupo que empezó sin hacer demasiado ruido y se ha convertido en una de las bandas a tener en cuenta en la escena nacional. De origen balear, su música navega entre el garage, surf y el rock alternativo. A principio de este año presentamos alguno de sus sencillos en nuestra PlayList Emergente, y poco después publicaban su álbum de debut, We Have Wasted The Chance But We Are Fine.

Todavía hay a la venta algunas entradas a precio promocional. Puedes adquirirlas hasta el martes 13 de septiembre o hasta el fin de existencias en este enlace.

