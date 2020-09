Estrenamos el nuevo vídeo de Nicholas Merz

El artista americano Nicholas Merz lanzará el próximo 9 de octubre su segundo disco, God Won’t Save You, But I Will. , que saldrá en formato físico y digital a través de Aagoo Records. Como anticipo, hoy lanza el vídeo del single “Midnight Movement”, dirigido y editado por Michael T Workman.

El segundo disco de la banda que lidera Nicholas Merz (guitarra, voz), y en la que figuran también Cory Hanson (guitarra), Candace Harter (teclados), Evan Backer (batería) y Adrienne Humblet (bajo), fue compuesto en 2018 y grabado en directo, sin efectos. Una idea que entronca con la temática del disco: abandonarse, dejarse ir y dejar pasar las cosas. El propio Merz cuenta sobre el vídeo que habló bastante con Michael sobre el concepto que buscaba, sobre su compartido origen de clase trabajadora y la posibilidad de reflejar ese mundo en el videoclip. La experiencia, según Nicholas, fue profundamente emocional. En cuanto a Michael, el director, explica que le gustó la idea de explorar esa cultura rural, a veces idealizada, del sur de los Estados Unidos.

God Won’t Save You, But I Will está disponible para la preventa en el siguiente enlace: http://aagoo.com/god-wont-save-you-but-I-will. De momento puedes ir escuchando sus otras canciones en su página de Bandcamp.

Hoy en Muzikalia estrenamos en exclusiva el vídeo de “Midnight movement”, lo nuevo de Nicholas Merz.