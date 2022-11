Sr. Chinarro – Reality show (Mushroom Pillow)

El mundo cambia, las cosas cambian, pero otras siguen inalterables para nuestra dicha; como el hecho de que Sr. Chinarro no falte a la cita cada año o dos años, para seguir agrandando esa vasta y única discografía. Atrás quedaron esos tiempos disolutos o los de producir y entregar canciones a mansalva, para centrar el tiro en cada nueva referencia con las mejores armas disponibles.

Antonio Luque tiene claro el rumbo de su carrera y se cuida mucho de elegir las compañías más propicias para que sus canciones lleguen donde pretende y suenen como quiere que suenen. No sabemos si ha dejado a un lado su sueño de grabar en Texas (no quedó demasiado contento de la aventura americana de su debut con Kramer a los mandos), pero escuchando Reality show y su genial producción, pensamos que no lo necesita. También es cierto que los chinarros catalanes: Dani Vega (guitarra), Miquel Sospedra (bajo) y Xavi Molero (batería) son su mejor banda de apoyo desde tiempos de Presidente (2011) y eso es otro punto a favor, sin menospreciar a los granadinos o malagueños de anteriores álbumes.

Lo nuevo de Sr. Chinarro tiene la virtud de condensar en 35 minutos todas las esencias que han hecho de él, un artista único. Diez brillantes cortes -todo magro- donde nada sobra, que funcionan bien tanto del tirón, como por separado. En ellos volvemos a encontrarnos con ese trovador indie que entrega tras entrega, afina el tiro para para ponernos frente al espejo de una cada vez, más extraña realidad. El mundo que habitamos se ha convertido en ese reality show al que Luque asiste como espectador, zapeando por canales, redes sociales y múltiples aplicaciones de las de los ligues (o no), que sostienen parte del decorado de cartón piedra que nos rodea y que él filtra desde su personal óptica.

Reality show es una obra tremendamente pop, variada y con visión poliédrica, que pasa del toque stoniano de «Sexo, mar y sol» a los sintetizadores de la pegadiza «Cobarde», para a continuación sumergirnos en «Rosa», historia costumbrista con deje andaluz y los acertados coros de Georgina Wolkowicz. Que lo mismo afila sus guitarras en la directa «Pulgarcito» o nos habla de Tinder en la genial y sombría «Luis»: «El desfile interminable de las caras es frustrante. Este harén improvisado es de lo más desconcertante». Que brilla especialmente en «El detector», nostálgica canción sobre el paso del tiempo acompañada por unos bonitos arreglos y coros (de nuevo Georgina Wolkowicz) o en la crítica a la telebasura de la pulsante «La audiencia decide». Y que se cierra con la irónica y ácida «Falsos autónomos» y el prodigio melódico de «Margarita».

Conociendo a Luque, posiblemente ya esté componiendo y pensando en sus próximos pasos en vez de estar sacando pecho por haber entregado uno de los discos más grandes del año.

