‘Exvoto’ es el nuevo sencillo de Sr. Chinarro

Sr. Chinarro está de vuelta con Cal Viva, decinonoveno disco de su trayectoria, que llegará 30 años de su primer trabajo homónimo.

El sucesor de Reality Show (Mushroom Pillow, 2022) apunta nuevos caminos que como el mismo Antonio Luque confiesa: «Aprendí varias ruedas y progresiones de acordes que jamás habría encontrado por mí mismo y las completé con varias partes, adaptándolas a mi tono y mi ritmo, y luego mi banda real, no la virtual, les dio el toque definitivo«.

Ya conocíamos «V de Victoria», hoy llega «Exvoto», una personal reflexión sobre el amor en la madurez en voz y experiencia de un autor arropado por toques de soul pausado y sonido Philadelphia. Como afirma: En la letra explico que no tengo edad de enamorarme, espero no olvidarlo; todo podría haber sido una simple nota de teléfono, pero me gusta dejarlo grabado en forma de canción»

Escucha ‘Exvoto’ de Sr. Chinarro

Foto Sr. Chinarro: Juande Jiménez