Faith No More cancelan su concierto en Mad Cool

Faith No More han cancelado todas las fechas de sus conciertos en Australia, Nueva Zelanda, UK y Europa, incluyendo su presencia en el Mad Cool 2022.

Así lo cuentan en sus redes:

An update from our camp at FNM: pic.twitter.com/Ag7rWsB4d5 — Faith No More (@FaithNoMore) December 10, 2021

“Desafortunadamente, no estamos preparados para afrontar los conciertos previstos en Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Europa”

Hace unos meses el líder de Faith No More Mike Patton, confirmaba no estar en condiciones mentales y parece que este es el motivo de estas cancelaciones.

“Por razones de salud mental no puedo continuar con los próximos conciertos programados por Faith No More y Mr. Bungle. Tengo unos problemas que se incrementaron por la pandemia, y me están afectando ahora. Siento que no puedo dar lo que debería dar en este punto. No voy dar menos del 100 por ciento de mí. Pido perdón a los fans y espero que esto os lo pueda devolver pronto. Las bandas me apoyan en esta decisión, y esperamos tirar hacia adelanto con esto de una manera sana”

Por su parte, Mad Cool ha comunicado: “Desde el Festival estamos trabajando desde ya, para encontrar una banda sustituta y seguir ofreciendo siempre la mejor experiencia posible para nuestro reencuentro”