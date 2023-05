Far From Saints estrenan otro avance de su disco, ‘Screaming Hallelujah’

Far From Saints, la nueva banda formada por Kelly Jones de Stereophonics junto a Patty Lynn y Dwight Baker de The Wind and The Wave, presenta hoy su nueva canción de su inminente álbum debut: «Screaming Hallelujah». Esto ocurre después tras los avances del álbum, «Let’s Turn This Back Around» y «Take It Through The Night«.

El viaje de Far From Saints continúa con este nuevo sencillo «Screaming Hallelujah» que sirve como la canción de apertura de su esperado álbum debut homónimo, que se lanzará el 16 de junio a través de Ignition Records.

Comenzando con un suave riff acústico de Dwight Baker, ‘Screaming Hallelujah’ arranca con voces conmovedoras y agridulces en un diálogo entre Patty Lynn y Kelly Jones, antes de que sus armonías se entrelacen con el impactante y orgánico estribillo de la canción.

Como explican los dos cantantes, el tema ofrece un mensaje de aceptación y gracia hacia un ser querido que está pasando por un difícil período de transición. La canción fue escrita y producida por Far From Saints, y mezclada por Al Clay (Blur, Pixies), nominado al Grammy.

Patty dice: “Estaba pensando en cómo deberíamos tratar de crecer junto con ese ser”. Kelly agrega: “Aquí hablo de cambio y crecimiento, pero con todas las luchas que eso conlleva. Con cada canción que escribo, trato de escribir sobre toda la lucha, pero dejo una luz al final del túnel”.

El video oficial adjunto, dirigido por Kelly Jones, presenta imágenes en vivo del primer gran espectáculo de Far From Saints durante la gala de Teenage Cancer Trust en el Royal Albert Hall de Londres.

Escucha ‘Screaming Hallelujah’