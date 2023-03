Far From Saints nos enseñan un nuevo tema, ‘Take It Through The Night’

Far From Saints es el nombre de la nueva banda que presenta a Kelly Jones de Stereophonics con Patty Lynn y Dwight Baker de The Wind and The Wave.Con elementos de country, rock, folk, soul y estadounidense, el álbum debut del grupo es un conjunto infalible de diez canciones elaboradas a la perfección y que tocan temas de amor, perseverancia, dudas y autocuración.

Es un disco que, al igual que la propia banda, se creó a partir de un amor puro por la música y la colaboración y, como resultado, resulta honesto, real y lleno de integridad. Far From Saints ha creado un álbum que vibra con intensidad, anclado por la sorprendente y magnética conexión vocal de Kelly y Patty, y elevado aún más por su composición con Dwight.

Patty dice: “Es un álbum y está destinado a ser escuchado de principio a fin. Eso es lo que me gustaría que hiciera la gente. Escuchen todo y véanlo como un trabajo completo en sí mismo”.

En ‘Take It Through The Night’, la voz nostálgica de Patty proporciona ecos melódicos inquietantes y la resonancia emocional de Fleetwood Mac, mientras que las guitarras de muro de sonido en capas de Kelly y Dwight poseen tanto el deslizamiento estruendoso del rock sureño atemporal como un tambaleo e intensidad que recuerda al ‘Kashmir’ de Led Zeppelin. La canción fue escrita y producida por Far From Saints, con la mezcla cortesía de Al Clay (Blur, Pixies), nominado al Grammy.

Escucha ‘Take It Through The Night’ de Far From Saints