Feist – Multitudes (Universal)

Uno tiene la sensación de que a Leslie Feist siempre le toca ser el personaje de la eterna segundona, siempre a rebufo de modas y/o tendencias musicales, es la típica que no se le espera en el lugar donde todo se cuece. Pero ella simplemente es ajena al desaliento y cuando le da la gana aparece y firma un disco que uno espera que acabe por catapultarla a la fama –The Reminder (2007)-, pero no, ella sigue formando parte de esa estirpe de cantautoras dotadas de un talento incontestable, aunque quizás le falte personalidad para dar con el personaje artístico que la diferencie de la avalancha de propuestas que se van mimetizando y que escuchamos a diario.

Feist es una compositora con un extraño poder de seducción, eso es innegable. Tener una voz tan bonita y que se adapten tan bien a las canciones es un valor, pero es que además tiene la virtud de excavar en el pasado y dar con melodías y armonías que son fascinantes. Sí, las costuras se ven por todos los lados, pero la imperfección es bella.

Tras la muerte de su padre decidió marchar al campo y componer las tonadas que conforman Multitudes (Universal, 2023) en donde el protagonismo y ejes creativos son su voz y la guitarra. El resultado es una producción que recrea un espacio sonoro muy cercano, como macerado en barrica, hogareño, en donde prima la necesidad de la artista por crear una dialogo confesional con el oyente.

La potencia percusiva de la producción es clara en la inaugural “in Lightning” con claras influencias de Kate Bush. El perfil más cercano llega con temas como “Forever Before”, “Love Who We Are Meant To”, o “Hiding Out In The Open” con el rasgueo de su guitarra meciendo melodías que tiran del legado de Joni Mitchell, Carole King, Cat Power y demás ilustres. La psicodelia envuelve la hermosa “I Took All Of My Rings Off” que se va expandiendo a través de unos arreglos de sintetizadores excelentes, y en “Become The Earth” llega a una de sus cúspides creativas mezclando folk orquestado y experimentos con su voz.

Escucha Feist – Multitudes (Universal)