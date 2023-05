Water From Your Eyes anticipan su nuevo álbum con ’14’

Water From Your Eyes, a quienes vimos recientemente en nuestro país teloneando a Interpol. ha lanzado un nuevo sencillo y video titulado «14», adelanto de su próximo álbum y su debut con Matador, titulado Everyone’s Crushed, programado para el 26 de mayo.

El dúo formado por Rachel Brown y Nate Amos presenta una canción con un crescendo de cuerdas expansivas, pizzicato y elementos electrónicos zumbantes que rodean un estribillo vocal cíclico que pregunta «¿Cuánto es 14?». La banda describe la canción como «una mancha de tinta casi serial que representa la sumisión a los demonios personales y la comprensión de que el cambio es necesario e inevitable».

Sobre el video, Brown comenta: «Me inspiré en gran medida en películas como «Meshes of the Afternoon», «Last Year in Marienbad» y «Spirited Away», así como en la pintura «El Triunfo de Baco» de Diego Velázquez, una de las favoritas de Nate. Quería capturar la sensación de estar obsesionado con las propias turbulencias internas y el acto de liberarse de esos conflictos».

Escucha ’14’ de Water From Your Eyes

Foto: Eleanor Petry