Teenage Fanclub comparten ‘The sun Won’t Shine On Me’

Seguimos descubriendo nuevas canciones de lo que será el nuevo disco de Teenage Fanclub, que verá la luz el próximo 30 de abril.

El sucesor de ‘Here’ (2016) llevará por título Endless Arcade y ya ha sido anticipado por dos canciones, “Home” y “I’m More Inclined”, a las que ahora se suma “The sun Won’t Shine On Me”.

Sobre la canción, Norman Blake dice: “Esto es una rareza para Teenage Fan Club: ¡una canción en tiempo de vals!”

Teenage Fanclub anunció recientemente noticias de su gira europea reprogramada que incluye shows en el Reino Unido e Irlanda en septiembre de 2021 y abril de 2022.

“The sun Won’t Shine On Me” viene con un vídeo de visuales creado por el colaborador de muchos años de la banda, Donald Milne.

Escucha lo nuevo de Teenage Fanclub