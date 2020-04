Felicitamos el cumpleaños a Robert Smith con 20 versiones de The Cure

Hoy Robert Smith, líder de nuestros queridos The Cure cumple años y queremos felicitarle de una manera especial. Después de la gira del pasado verano por festivales, que recordamos pudimos vivir en Mad Cool 2019, seguimos a la espera del que será el nuevo disco de la banda (¿o serán tres?). Recordemos algunas de sus últimas declaraciones al respecto sobre estos supuestos tres álbumes. La última de ellas para NME el pasado mes de febrero: “El primero (de los discos) definitivamente saldrá pronto, lo estamos terminando ahora y va a estar mezclado. Pero hasta que se complete, nadie me creerá. Espero que salga más que nadie, ¡confiad en mí! Soy demasiado viejo para comprometerme con cosas idiotas como esa, esperar y ver qué sucede”. Volvió a reiterar que la motivación para volver a grabar vino a raíz de ser el curator del Meltdown hace un par de años, cuando se impregnó de la energía de las jóvenes bandas que programó. Sobre los otros dos discos, afirmó: “Hay dos discos, el tercero de ellos es solo mi voz y un montón de ruido, así que no podría decirse que es un álbum. El primero está por mezclarse, pero nadie me creería si lo digo ahora”.

Entrando un poco más en detalle sobre estas nuevas obras de The Cure, recordemos que meses antes había contado a la agencia Reforma de México: “El primero será el que daremos a conocer ya muy pronto. Pienso que el primer sencillo, o todo el disco, saldrá esta Navidad, o un poco antes. Lleva como título de trabajo Live From the Moon y seguramente cambiará de nombre. Si hablamos del primer disco, de canciones inéditas, lleva el estilo de The Cure, pero mucho más oscuro y emocional, incluso creo que hoy en día aún me cuesta interpretar algunas de las nuevas canciones porque salieron muy de las entrañas, me solté en ellas, saqué todo lo que traía y me inspiré en transiciones, pérdidas, en la ausencia física de mi madre, de mi padre, de mi hermano… ¡qué dolor!. El segundo disco, que ya tengo más avanzado, se refiere a piezas mucho más libres y con una sonoridad más pronunciada, más fuerte, y que para grabarlas tiene que ser en vivo, sí, con esa experiencia de armar un concepto sustentado en la interpretación del momento. El tercero, que es una locura, es un disco de ruido, con aspectos y ambientes diversos, todo ello basado en las experiencias sobre un escenario o en mis trayectos, en situaciones donde el ruido está presente y al que estamos tan acostumbrados que ya no le ponemos atención”.Desde hace muchos años sabemos que siempre que habla Robert Smith, hay que hacerle un caso relativo, a pesar de ello parece ser que esta vez sí que sí, no debería faltar mucho para que podamos disfrutar de este nuevo material.

Pero como decimos, hoy es su cumpleaños y se nos ha ocurrido felicitarle de una manera especial, viendo cómo sus canciones han calado no solo en la cultura popular, sino en ciertos de influyentes músicos hemos querido preparar una recopilación de versiones de The Cure hechas por otros artistas. Si pensamos en algunas de las más populares se nos vienen unas cuantas a la cabeza, pero hurgando y escarbado lo suficiente, hemos terminado encontrando algunas que esperamos os sorprendan.

¡Felicidades, Robert Smith!

“Plainsong” – Cold Cave

“A Strange Day” – Grand Duchy (Black Francis de Pixies y Violet Clark)

“Catch” – Art Brut

“A Night Like This” – The Smashing Pumpkins

“Friday I’m In Love” Dean & Britta

“A Forest” – Bat For Lashes

“The Caterpillar” – Astrid Quay & Ariel Pink

“Fascination Street” – Metronomy

“Lullaby” – Editors

“If Only Tonight We Could Sleep” – Deftones

“Just Say Yes” – Digital 21

“High” – The Wedding Present

“The Love Cats” – Tricky

“Primary” – The Dandy Warhols

“The Figurehead” – Sr. Chinarro

“All Cats Are Grey” – Devastations

“Jumping Someone Else’s Train – Mourn

“Close To Me” – The Get Up Kids

“Just Like Heaven” – Dinosaur Jr.

“From The Edge Of The Deep Green Sea” – Marc Clos & The New Raemon