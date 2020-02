FIB 2020 suma a Two Door Cinema Club y The Neighbourhood entre otros

FIB 2020 se celebra los días 16, 17, 18 y 19 de julio en el mítico recinto de conciertos de Benicàssim, cuyos cimientos volverán a vibrar una vez más.

El histórico festival nos dio el pasado mes de noviembre un jugoso adelanto de artistas que formarían parte de su vigésimo sexta edición, con nombres tan interesantes como Vampire Weekend, Foals, The Libertines, León Benavente, The Lumineers, Steve Aoki, Kaiser Chiefs, The Hives, Digitalism, Viva Suecia, Sidonie o Fuerza Nueva. Semanas más tarde se sumaba Liam Gallager, todo un fijo del FIB que regresaría un año más a la localidad castellonense en esta ocasión con Why Me? Why Not bajo el brazo.

Hoy FIB 2020 engalana aún más su cartel con la suma de otros nueve nombres: Two Door Cinema Club, Tom Walker, The Neighbourhood, Local Natives, Boys Noize, The Parrots, The Academic, Aitch y Amatria.

CARTEL POR DÍAS

+ JUEVES 16 DE JULIO

Liam Gallagher / Khalid / Armin Van Buuren / The Kooks / Boys Noize / Aitch / Boys Noize / Basement Jaxx dj set / Manel / León Benavente…

+ VIERNES 17 DE JULIO

Vampire Weekend / Martin Garrix / Rita Ora / Crystal Fighters / Lil Pump / Example / Circa Waves / La Habitación Roja / Triángulo de Amor Bizarro / Hinds /Amatria…

+ SÁBADO 18 DE JULIO

Two Door Cinema Club / The Libertines / Don Diablo / Tom Walker / he Academic / Fuerza Nueva (Los Planetas + Niño de Elche) / Meduza / Fuel Fandango / Elyella…

+ DOMINGO 19 DE JULIO

Foals / The Lumineers / Steve Aoki / Kaiser Chiefs / The Hives / The Neighbourhood / Local Natives / Digitalism Live / Sidonie / Viva Suecia / The Parrots / Cariño…

Más info y abonos en www.fiberfib.com