Filter + Belmondo (Sala Futurum) Praga 25/03/24

Ocho años han tardado Filter en hacer una gira en condiciones y no están pasando por España. El tour continúa por Europa y no era cuestión de dejar pasar la oportunidad de ver a unas ya leyendas del metal industrial. La ciudad elegida para gozar de su directo fue Praga, un lugar al que siempre hay que volver, tanto por su historia y arquitectura, como por su cultura cervecera y musical, ambas siempre presentes en cada rincón de ella. Los precios también era un acicate para escoger la capital Checa, tomarse unas cervezas en una sala de conciertos sin temor a tener que pedir una hipoteca, como ocurre en algunos clubes madrileños (ejem) siempre es buena cosa.

Nos presentamos en la sala Futurum – club nocturno muy trabajado y con una acústica perfecta – a eso de las 19:00 y ya había una fila considerable a las puertas. Se notaban las ganas de ver de nuevo a Richard Patrick y a los suyos sobre un escenario.

Antes pudimos disfrutar de unos jovencísimos Belmondo, cuarteto afincado en Brighton y de carácter claramente internacionalista, sus componentes son de: Francia, Suiza y del propio Reino Unido. Puede que, al ver salir a escena al cuarteto, lo primero que uno pueda pensar es “oh no, otro grupo de post-punk, que ya hay más de estos que personas”, pero no. Dinamiteros y gamberros, no pierden oportunidad para saltar entre el público, interactuar y todo ello sin perder la elegancia que destila su sonido y canciones redondas. Se notan las horas en el local de ensayo de estos chavales, tanto por su trabajada y provocativa puesta en escena, como por la forma de tocar.

Cuatro singles son hasta ahora la prueba evidente de su buen hacer y prometen sacar su primer L.P este año. A destacar temas como: “Bethlehem”, o “RTD” con el que comenzaron su corta e incendiaria actuación y la presencia escénica de la front woman Carmen Mellino y el guitarrista Kelan Moore. Rock industrial, post grunge, punk… todo ello hábilmente mezclado y ejecutado para goce de los que quieran oír. Apuntados.

Las luces atenuadas anunciaban la esperada presencia de Filter, con un público ávido que ya había agotado las entradas hacía tiempo. Así, como si el mundo se fuese a parar, salían a toda prisa los componentes actuales: Jonathan Radtke (guitarra), Bobby Miller (bajo) y Tosh Peterson (batería) capitaneados por Richard Patrick.

Los primeros acordes de “You Walk Away” vibraron en el aire de la abarrotada sala y supimos que esta no iba a ser una noche ordinaria. La particular voz de Richard Patrick que a veces puede cortar como un cuchillo y otras puede mostrarse melódica, guió a la banda a través de un setlist tan meticulosamente escogido, que parecía contar una historia, encajando cada canción perfectamente con la siguiente.

La primera en sonar de su último trabajo, que daba título al tour: The Algorithm (2023) fue “The Drowning”, que nos sumergió en aguas profundas con su intensidad melancólica, mientras que la contestataria “For the Beaten” fue un himno para corazones resistentes. Como si la letra de la canción no fuese suficiente para mostrar el ideario de la banda, Patrick se presentó con un “We are Filter from the United States of Norteamerica and we says: Fuck Donald Trump, repeat with me: Fuck Donald Trump”.

La ejecución de cada canción fue impecable, sin caer en la monotonía, o en el artificio, demostrando que Filter es una banda que no solo depende de su energía en el escenario, sino también de sus grandes músicos. Lo realmente sorprendente y lo que distingue a Filter es la habilidad de la banda para balancear un sonido crudo y poderoso, como con “What Do You Say, o “The Take”, con momentos de sorprendente elegancia, como se evidenció en la interpretación de “Take a Picture”, que resonó como un recordatorio de la dualidad de la formación y también de la humana, ya que el tema narra un incidente que protagonizó Patrick al quedarse desnudo en un vuelo. Eran otros tiempos más locos para él y para la banda, claro.

Supieron interactuar con los presentes sin restar tensión a la actuación, dieron las gracias al público checo por apoyar al Rock & Roll, comentando también que les había hecho especial ilusión ver tantas camisetas de Niche In Nails y Filter juntas, cosa que no fue óbice para que atacasen con “Captain Bligh”, canción que en su día se compuso para hablar del ego de Trent Reznor.

Siempre con el escenario casi a oscuras, sin ninguna luz frontal (cabr…) Richard Patrick, parapetado en sus sempiternas Ray-Ban, que solo sé quitó al final, se encargó también de lanzar algunos samplers con un un iPad y con un móvil y es que los tiempos han cambiado desde que la banda se fundara en 1993.

Encarando el último tramo de actuación, dejaron por sentado que no solo el legado musical de Filter tiene capacidad para excavar en las profundidades del alma humana, también saben cómo incitar a una multitud, dejando para el final: “Drug Boy”, “Wellcome to the Fold” y “Hey Man Nice Shot”, que fueron recibidas con un frenesí de energía, liberando cualquier inhibición. Tanto es así, que el personal de seguridad de la sala tuvo que estar pendiente de que más de uno no se partiera la crisma en primera fila.

Sin el paripé habitual de otros artistas, decidieron no hacer bises, despidiéndose de manera sentida y prometiendo regresar, en ese preciso momento se oyó: “vengan a España”, a mí no me miréis. Luces encendidas de la sala sirvieron para ver la cara de felicidad de un público variado: góticos, metaleros, algún punk y amantes del buen Rock and Roll en general.

Filter han vuelto y no lo han hecho para hacer un revival de los noventa (que puede que muchos de sus fans lo vean así) han sabido construir un nuevo repertorio con total vigencia y que huye de la nostalgia. Fueron reyes y lo siguen siendo.

Fotos Filter + Belmondo: Fernando del Río

Más fotos de Filter + Belmondo