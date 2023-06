Rick Astley hizo un set de The Smiths en Glastonbury

Rick Astley nunca ha ocultado su pasión por las canciones de The Smiths. El cantante británico que saltó a la fama en la década de los 80 con clásicos como «Never Gonna Give You Up» o «Together Forever» está viviendo una segunda juventud. En 2016 regresó con un álbum que sorprendió a todo el mundo, hasta a él mismo y estuvimos viéndole en directo. Desde entonces ha recuperado su espacio y vuelto a disfrutar de la música como nunca antes. El pasado 2021 la banda británica Blossoms actuaban en O Forum Kentish Town cuando Astley apareció en escena para cantar junto a ellos algunas versiones de los The Smiths, entre ellas, la icónica «This Charming Man».

La historia se repitió en un show en el que unieron fuerzas bajo el nombre de The Songs of The Smiths en dos eventos en Manchester y Londres. Tan buena fue la acogida, que de nuevo han recuperado el formato para llevarlo a la nueva edición de Glastonbury. Rick Astley siguió su presentación anunciada oficialmente en el festival el sábado con un segundo set «secreto», uniéndose a la banda para interpretar 16 de las canciones más queridas de The Smiths ante una multitud entusiasta bajo la carpa del escenario Woodsies. Su repetición del sábado incluyó interpretaciones de «What Difference Does It Make?», «Girlfriend in a Coma», «Barbarism Begins at Home», «How Soon Is Now?» y más.

Estas fueron las canciones interpretadas por Rick Astley y Blossoms

1. “This Charming Man”

2. “What Difference Does It Make?”

3. “Bigmouth Strikes Again”

4. “Cemetry Gates”

5. “Ask”

6. “Hand in Glove”

7. “Some Girls Are Bigger Than Others”

8. “The Boy With the Thorn in His Side”

9. “Girlfriend in a Coma”

10. “Heaven Knows I’m Miserable Now”

11. “Panic”

12. “William, It Was Really Nothing”

13. “Barbarism Begins at Home”

14. “Please, Please, Please Let Me Get What I Want”

15. “How Soon Is Now?”

16. “There Is a Light That Never Goes Out”